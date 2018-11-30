МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минприроды России в 2019 году подготовит доклад о целесообразности ратификации Парижского соглашения по климату, заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин в интервью РИА Новости.

"Минприроды России в 2019 году подготовит итоговый доклад о целесообразности ратификации Парижского соглашения. Это будет согласованная позиция со всеми заинтересованными ведомствами. Проект доклада президенту России Владимиру Владимировичу Путину мы внесем в правительство на рассмотрение", — сказал Кобылкин.

При этом при подготовке доклада будут учтены выводы и решения предстоящей 24-й конференции ООН по изменению климата в польском Катовице, которая открывается в воскресенье.

"Национальный план адаптации к изменениям климата ждем до конца года. Документ готовит Минэкономразвития. Есть проект этого документа, он был разослан на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, в том числе и Минприроды", — добавил Кобылкин.

Кроме того, за два прошедших года коллеги из Минэкономразвития подготовили два отчета о социально-экономических последствиях ратификации Парижского соглашения.

"Территория России большая, каждый регион имеет свои климатические особенности, поэтому отраслевые планы должны получить региональные акценты. Каждый регион должен верстать свой план с учетом потребностей на местах и своих условий хозяйствования", — заключил министр.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.