МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Зампред Банка России Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в сообщении регулятора.

"Статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Торшин Александр Порфирьевич покидает свой пост в связи с выходом на пенсию", — говорится в сообщении.

Торшин с 1999 по 2001 годы был статс-секретарем – заместителем генерального директора государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций". Затем, с 2001 по 2015 годы являлся членом Совета Федерации, в 2002 году его избрали заместителем председателя СФ, затем первым заместителем председателя СФ.

В январе 2015 года он был назначен статс-секретарем – заместителем председателя Центрального банка РФ.