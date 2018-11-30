МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Акционеры En+ обсудят перерегистрацию в российский специальный административный район на своем собрании 20 декабря, следует из материалов компании.

"Зарегистрированный офис компании будет расположен на острове Октябрьском в Калининградской области в России", — говорится в материалах компании к собранию акционеров.

Одновременно с этим акционеры проголосуют по вопросу регистрации компании в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ. Отмечается также, что компания примет новые учредительные документы и устав.

Собрание пройдет в Париже, добавила компания.

Также уточняется, что после перерегистрации в САР компания будет носить полное название на русском языке "Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" (сокращенное название — МКПАО "ЭН+ ГРУП"), на английском — EN+ GROUP International public joint-stock company (EN+ GROUP IPJSC).

Контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль от доходов, полученных в виде дивидендов и при продаже акций.