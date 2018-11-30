МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Европейсая комиссия (ЕК) утвердила макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро Украине.Об этом говорится в заявлении Еврнокомиссии.

"Европейская комиссия от имени ЕС сегодня утвердила выделение первого транша в 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи (MFA) Украине", — сообщается в документе.

Если учитывать данную выплату финансовой помощи, то общий объем поддержки Евросоюзом Украины начиная с 2014 года достигнет 3,3 миллиарда евро. Это является самой большой суммой денежной помощи страны, которая не входит в состав ЕС.

На прошлой неделе украинские издания писали, что Киев может получить первый транш Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе во второй декаде декабря, а его размер может составить $1,5 миллиарда.