КЕРЧЕНСКИЙ ИНЦИДЕНТ

Главной темой минувшей недели стало очередное обострение отношений России и Украины. В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В ответ Киев ввел военное положение в десяти областях Украины, граничащих с РФ, на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения прав и свобод граждан. Кроме того, Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Зеркальных мер со стороны России не будет.

Кроме этого, украинская сторона заявила, что намерена обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей. Однако, по мнению экспертов, Турция на такой шаг не пойдет из-за нежелания обострять отношения с Москвой. В свою очередь, президент Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.

САММИТ ОСТРЫХ УГЛОВ

Ситуация в Керченском проливе вызвала большой информационный переполох в США и Европе. Госдеп США и ЕС выступили с заявлением по этому поводу, а президент США Дональд Трамп и вовсе отменил запланированную ранее встречу с Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине. Он написал в Twitter, что принял такое решение после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе. При этом несколькими часами ранее глава Белого дома говорил, что его встреча с российским лидером на полях саммита "Большой двадцатки" может состояться. В Кремле выразили сожаление по поводу решения Трампа и заверили, что Путин готов к контактам с американским коллегой. В свою очередь, эксперты предположили, что отмена вызвана давлением на Трампа американских неоконсерваторов и отсутствием перспектив для диалога по всем направлениям двухстороннего сотрудничества.

Что касается повестки саммита, то в нее, помимо традиционных тем — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие, гендерное равенство – включены острые вопросы. Это не только инцидент в Черном море, но и торговый конфликт между США и Китаем, а также ситуация вокруг наследного принца Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи. У Трампа запланирован ряд встреч, в том числе, с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин встретится с премьером Японии Синдзо Абэ, чтобы обсудить, в том числе, активизацию переговоров по мирному договору. Не исключено, что участники саммита на фоне разногласий даже не подпишут итоговую декларацию. Именно так произошло на встрече стран АТЭС в Папуа-Новой Гвинее в середине ноября из-за американо-китайских противоречий.

НЕГАТИВ НА РЫНКАХ

Геополитическая нестабильность повлияла и на котировки основных активов. Утром в четверг цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов, а WTI — ниже 50 долларов за баррель впервые с октября 2017 года. Так участники торгов отыграли новые данные о росте запасов в США – они опасаются переизбытка предложения на рынке. В пятницу нефть скорректировалась на сообщениях о возможном сокращении добычи в РФ. Российские власти не видят особых рисков в удешевлении "черного золота", несмотря на то, что с начала ноября североморская смесь подешевела на 25%. По словам Путина, Россию устраивает цена нефти в районе 60 долларов за баррель. Продолжала дешеветь самая популярная криптовалюта биткоин – впервые с сентября он опустился ниже отметки в 4 тысячи долларов.

Рубль на фоне заявлений о встрече Путина и Трампа заметно укрепился, но после информации об ее отмене вновь снижался к доллару и евро. Доллар тестировал отметку в 67 рублей, евро на некоторое время закрепился выше 76 рублей впервые с середины ноября. Аналитики констатируют, что российская валюта фактически проигнорировала возобновление роста цены на нефть на открытии в пятницу. Участники рынка опасаются введения новых санкций США после керченского инцидента. Дополнительный негатив создает беспокойство по поводу возвращения Центробанка на валютную биржу в январе – регулятор заявил, что Банк считает возможным возобновление регулярных покупок валюты для Минфина с 15 января при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках. Окончательное решение на этот счет примут в середине декабря.

РОССИЯ ЗОВЕТ

В Москве на этой неделе состоялся традиционный инвестфорум "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", в котором принял участие Путин. Выступая на мероприятии, он говорил о ценах на нефть, дедолларизации и состоянии российской экономики. По его словам, РФ готова продолжать сотрудничать с ОПЕК+ для балансировки цены энергоносителя, а власти страны окажут поддержку бизнесу, вкладывающемуся в развитие и инфраструктуру. Выступающие на мероприятии чиновники также заверили, что ситуация с выплатой внешнего долга в стране комфортная, и никаких рисков в банковской и финансовой системе не наблюдается. Был озвучен и ряд макропрогнозов. Так, в Минфине заявили, что профицит бюджета РФ по итогам 2018 г может достичь 2,5% ВВП.

Много говорили о привлечении азиатских и арабских инвесторов в российские нацпроекты. Те из них, кто присутствовал на форуме, например, представитель суверенного фонда Mubadala, отмечали, что Россия – важный рынок с интересными инвестиционными возможностями. В ходе форума звучали и важные новости компаний. Так, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ не будет покупать Альфа-Банк, поскольку таких аппетитов сегодня нет. По его словам, банк хочет продать свою долю в "Еврофинанс Моснарбанке" и ведет переговоры с группой "Сумма" по выкупу ряда активов. Глава "Почты России" Николай Подгузов рассказал, что "Магнит" в 2019 году откроет не менее 2 тысяч магазинов в отделениях "Почты".

ЕВРОБОНДЫ НЕ ИСПУГАЛИСЬ ГЕОПОЛИТИКИ

Важным событием недели стало неожиданное для многих размещение семилетних евробондов РФ на 1 млрд евро с доходностью 3% годовых. Размещение прошло успешно, Минфин оценил его положительно. Таким образом, министерство выполнило программу внешних займов на 2018 год, и еще один выход на рынок вряд ли возможен. Ранее были размещены бонды на 4 млрд евро. По данным организатора размещения "ВТБ Капитал", большую часть новых евробондов выкупили инвесторы из Великобритании. Еще 3% досталось инвесторам из США, и 24% было приобретено российскими инвесторами. Всего доля иностранных участников в размещении евробондов РФ в евро превысила 75%, несмотря на рост геополитических рисков.

Размещение суверенных евробондов именно в евро не связано с идеей дедолларизации, хотя будет ей способствовать, надеются в Минфине. Минфин наблюдает увеличение расчетов российских компаний с европейскими контрагентами в евро и рассчитывает, что российские компании будут наращивать долю долговых размещений в евро. Ранее евробонды уже выпустил "Газпром". Однако, по оценке "ВТБ Капитал", компании РФ до конца года вряд ли будут размещать новые бонды. Достаточно давно обсуждается и размещение евробондов в юанях на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов – в Минфине полагают, что это пока не нужно, но в случае возникновения необходимости эти бумаги будут предложены рынку.

ВТБ ГОТОВ К СУДУ С ПОРОШЕНКО

На этой неделе ВТБ заявил, что оставляет за собой право на взыскание через суд с президента Украины Петра Порошенко суммы, затраченной на покупку банка, на базе которого построил украинскую "дочку". В сентябре стало известно, что апелляционный суд Киева в обеспечение исполнения решения арбитражного суда Гааги арестовал акции "дочек" российских государственных банков — Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Гаагский арбитраж весной 2018 года поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму. В рамках исполнения этого решения киевский суд 29 сентября выдал исполнительные листы на взыскание с РФ около 140 млн долларов.

В банке ВТБ высказали мнение, что по сути это является попыткой рейдерского захвата актива и напомнили, что, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка "Мрия", которым владел Порошенко, и который группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с нынешнего главы государства суммы средств, затраченных на покупку банка, говорится в заявлении. На этой неделе Нацбанк Украины признал "дочку" ВТБ неплатежеспособной в связи со "снижением объема ликвидности". Нацбанк имеет право ввести в неплатежеспособный банк временную администрацию. Украинское законодательство гарантирует вкладчикам возврат вкладов на сумму в 200 тысяч гривен (около 7,1 тысячи долларов).

И СНОВА БЕНЗИН

Продолжение истории с ценами на бензин на этой неделе было вполне логичным. По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, было решено разрешить независимым АЗС наращивать розничную цену топлива на 4% выше крупных нефтекомпаний, а не индикативным ценам мелкого опта, и это не станет причиной для их проверки. Сами представители независимой розницы уверены, что этого недостаточно для нормальной работы. На встрече обсуждалась необходимость расчета индекса маржинальной доходности розничного бизнеса, который бы положил конец разговорам о спекуляциях. РТС предложил рассчитать такой индекс совместно с регулятором.

Другой темой встречи стала необходимость обеспечения роста поставок топлива на внутренний рынок на 3% по сравнению с прошлым годом. Пока это не выполняется в полной мере. Речь шла и о снижении цен в мелком опте, однако участники мероприятия выразили сомнения, что крупные компании согласятся терять допдоходы. ВИНКи находятся в ожидании новых налоговых условий с 2019 года, и это их мотивирует не снижать оптовую цену, чтобы не пришлось потом ее быстро повышать. Кроме этого, стороны договорились выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов топливом.