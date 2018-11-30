МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Замедление темпов экономического роста в России в 2019 году будет крупнейшим среди стран СНГ, это связано с изменениями в налоговом законодательстве страны и неопределенностью по ситуации с санкциями, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.

"Россия будет лидировать по замедлению темпов экономического роста в регионе СНГ из-за влияния от увеличения НДС и неопределенности по санкциям", — сообщается в документе. Согласно текущему прогнозу агентства, экономический рост в РФ в 2018 году составит 2%, а в следующем — 1,5%.

В целом, Fitch указывает, что общие темпы роста развивающихся стран Европы в 2019 году замедлятся, — 18 из 21 государств, рассматриваемых агентством, скорее всего, продемонстрируют замедление роста ВВП. Ускорение экономического роста в следующем году ожидается в Азербайджане (на фоне роста государственных расходов), Македонии (из-за ослабления политической напряженности) и Словакии (благодаря развитию производства транспорта).

Агентство также считает, что торговая политика и санкции со стороны США создают риски для региона и России в частности. "Разные предложения по ужесточению санкций в отношении России обсуждаются администрацией США, некоторые из них могут сказаться на суверенном долге страны и привести к непредвиденным последствиям", — поясняет Fitch.

Влияние на темпы экономического роста в странах региона в 2019 году окажут президентские или парламентские выборы в ряде стран. Выборы пройдут в Эстонии, Словакии, Украине, Македонии, ЕС, Литве, Польше, Хорватии и Румынии.