МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Платежный баланс Украины за 10 месяцев этого года сведен с дефицитом в 254 миллиона долларов, сообщили в пятницу в пресс-службе Нацбанка Украины.

"Платежный баланс в октябре был сведен с профицитом на уровне 164 миллионов долларов США. Как следствие, международные резервы на конец октября увеличились до 16,7 миллиардов долларов США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,8 месяцев. Платежный баланс за январь-октябрь сведен с дефицитом 254 миллиона долларов США", — говорится в сообщении.

По итогам 2017 года профицит платежного баланса Украины составлял 2,6 миллиарда долларов против 1,3 миллиарда долларов в 2016 году.