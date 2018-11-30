МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Украина увеличила экспорт товаров за январь-октябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 10%, импорт – на 16%, сообщили в пятницу в Нацбанке.

"За январь-октябрь экспорт товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 35,5 миллиардов долларов США", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка Украины.

Отмечается, что импорт товаров за январь-октябрь 2018 года "вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 46,1 миллиардов долларов США".