БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя /ПРАЙМ/. Сделка по сокращению добычи нефти, которая стала возможной благодаря России и Саудовской Аравии, принесет бюджету РФ в 2018 году дополнительные доходы на 6 триллионов рублей, ее надо продолжить, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Сделка по стабилизации цен на нефть сработала эффективно. По нашей оценке, российский бюджет к концу года получит дополнительные доходы на 6 триллионов рублей. Важно, чтобы соглашение на 100% исполнялось российской и саудовской стороной, об этом ранее говорил и президент РФ", — сказал в интервью РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, сотрудничество в рамках ОПЕК+ необходимо продолжать и совместно работать, чтобы нефтяные цены были стабильны", — добавил он.

На следующей неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.