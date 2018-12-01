ПЕКИН, 1 дек — ПРАЙМ. Товарооборот внешней торговли Китая за период с января по середину ноября этого года вырос на 15% по сравнению с этим же показателем на ту же дату предыдущего года и превысил общий объем импорта и экспорта за весь 2017 год, говорится в опубликованном в субботу сообщении министерства коммерции страны.

"С начала этого года под верным руководством ЦК Компартии и Госсовета различные ведомства во всей стране добросовестно и последовательно предпринимали необходимые политические меры для укрепления внешней торговли страны, что поспособствовало активному росту импорта и экспорта", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что "согласно статистическим данным таможенного управления, по состоянию на середину ноября общий объем импорта и экспорта Китая вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и уже превысил объем внешней торговли за весь 2017 год".

Точных цифр ведомство пока не приводит, согласно графику, статистика таможни за ноябрь будет опубликована 8 декабря.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2017 году вырос на 7,9% — до 2,26 триллиона долларов, а импорт — на 15,9%, до 1,84 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в 2017 году вырос на 11,4% — до 4,1 триллиона долларов.

Данные таможни о товарообороте, опубликованные 8 ноября свидетельствовали, что по итогам первых трех кварталов нынешнего года экспорт Китая вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,04 триллиона долларов, а импорт — на 20,3%, до 1,79 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли за указанный период вырос на 16,1% — до 3,83 триллиона долларов.