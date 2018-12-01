МАХАЧКАЛА, 1 дек — ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов вместе с начальником Кизлярского отдела энергосбыта задержали за взятку еще одного человека, сообщил РИА Новости представитель "Дагестанской энергосбытовой компании".

Ранее МВД Дагестана сообщило о задержании руководителя Кизлярского городского отделения энергосбытовой компании за взятку в 550 тысяч рублей.

"В результате совместных действий по противодействию коррупции департамента безопасности ПАО МРСК Северного Кавказа и правоохранительных органов по подозрению в получении взятки сотрудниками МВД и УФСБ по республики были задержаны сотрудник ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" и контролер "Дакэнерджи", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, взятка была дана представителям бизнес-структуры за аннулирование акта безучетного потребления электроэнергии.

"В настоящее время по данному факту ведутся проверочные мероприятия", — отметил собеседник.