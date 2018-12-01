ДУБАЙ, 1 дек — ПРАЙМ. Власти эмирата Абу-Даби выделили гражданам экономическую помощь в размере 18,3 миллиарда дирхамов ОАЭ (5 миллиардов долларов) в честь 47-й годовщины основания страны, сообщает в субботу эмиратское издание The National.

В предоставленную помощь входят кредиты на приобретение жилья, готовые дома и земельные участки для строительства. Ожидается, что ей смогут воспользоваться более 12 тысяч человек.

По заявлению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, этот шаг направлен на "обеспечение социальной стабильности и достойной жизни для граждан".

Национальный день ОАЭ ежегодно отмечается 2 декабря. В этот день в 1971 году было заключено соглашение о создании независимого государства между шестью эмиратами во главе с Абу-Даби. Седьмой эмират — Рас-эль-Хайма — присоединился к ним в 1972 году.