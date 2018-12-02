БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек /ПРАЙМ/. Президент Аргентины Маурисио Макри после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страну вдохновляют совместные инициативы российских и аргентинских компаний в сфере транспорта и энергетики, и призвал расширить сферы взаимодействия.

"Мы провели очень продуктивную встречу — мы обсудили вопросы нашей повестки дня и продолжаем делать необходимые шаги для упрочения наших связей и для того, чтобы они становились разнообразнее", — сказал он.

"Нас очень вдохновляют совместные инициативы российских и аргентинских компаний в сфере энергетики и железнодорожного транспорта. Это очень позитивные факты для дальнейшей работы по налаживанию связей в других секторах", — продолжил президент.

По словам Макри, в Буэнос-Айресе очень ценят аргентинско-российские отношения. "Это отражается в том, что повестка дня наших отношений каждый раз все более широкая. От сотрудничества в научно-технической сфере, ядерной сфере, сельском хозяйстве и продовольствии, до космоса, обороны и безопасности", — сказал он.

Подписанные в Буэнос-Айресе соглашения, по мнению Макри, позволят расширить сферы сотрудничества в двусторонних отношениях, в том числе и в таких ключевых областях, как здравоохранение, рыболовство, ядерная сфера.

В прошлом году Аргентина открыла в Москве центр агроиндустрии, каких во всем мире только пять. "Это доказывает, что мы делаем ставку на наши отношения, которые продолжают развиваться", — сказал Макри.

"В этом году у нас очень увеличилась взаимная торговля. И в наших интересах, чтобы она продолжала расти, продолжала становиться более разнообразной, и таким образом, чтобы использовался потенциал экономик наших провинций", — добавил президент Аргентины.