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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Матросы и ответы — В какой роли Владимир Путин выступил на G20 и в какой отказался выступать — 1 декабря президент России Владимир Путин принял участие в двух сессиях G20 в Буэнос-Айресе, где в муках рождалась итоговая декларация, а также дал пресс-конференцию, на которой спецкор "Ъ" не смог договорить свой вопрос, но после нее неожиданно смог и даже получил ответ.

— Торговую войну поставили на паузу — США и Китай остановили эскалацию пошлин и взяли три месяца на раздумья — Главным итогом саммита "двадцатки" — он завершился в субботу в Буэнос-Айресе — стало объявление временного торгового "перемирия" между США и Китаем. По его условиям, Вашингтон не будет с 1 января повышать пошлины на китайский импорт в объеме $200 млрд, а Пекин "существенно нарастит" закупки различных американских товаров. Напомним, торговая война США и КНР стала крупнейшим внешнеторговым сюжетом лета-осени 2018 года — президент США Дональд Трамп назвал ее прекращение "невероятной сделкой". Помимо этого, участники G20 призвали к реформе ВТО и пообещали укреплять финансовую стабильность, снижая долговую нагрузку.

— "Двигатели — одна из немногих ниточек, которые связывают нас с США" — Глава "Энергомаша" Игорь Арбузов о том, как собирать и кому продавать космические двигатели — Химкинское предприятие "Энергомаш" уже 20 лет поставляет в США ракетные двигатели для носителей типа Atlas — и помешать этому не смогли ни санкции, ни сложная геополитическая обстановка. Глава НПОИгорь Арбузов рассказал корреспондентам "Ъ" Александре Джорджевич и Ивану Сафронову о том, по какому пути идет российское ракетное двигателестроение и какие перспективы видны у сотрудничества не только с США, но и c Бразилией, Китаем и Индией.

— Отверточное судостроение — "Суперверфь" "Звезда" начнет с крупноузловой сборки — Первые танкеры класса Aframax, которые верфь "Звезда" должна сдать в 2020 году "Роснефти", будут строиться в России во многом номинально. Самые сложные части — корму и носовые секции, а также якоря — привезут из Кореи. Тендер не вызвал удивления у участников рынка: пока "Звезда" не готова строить суда целиком, а носовые части и корму корейцы сделают быстрее, что снимет риск срыва сроков сдачи танкеров.

— Плати или не строй — Минэкономики вписало рентабельность инвестпроектов в тарифное регулирование — Минэкономики переписало законопроект ФАС о тарифном регулировании, против которого возражали и ведомства, и рынки. Он сильно сокращен и включает несколько новых идей. Так, Минэкономики исходит из того, что тарифы должны обеспечивать только операционную деятельность инфраструктурных госмонополий, поддержку инфраструктуры, социально значимые инвестиции и прибыльность активов на уровне 1–5%.

— Социальная помощь разыщет адреса — Минтруд пересчитает малообеспеченных россиян в регионах — С 2019 года Минтруд начнет пилотные проекты по учету малообеспеченных семей в восьми российских регионах. Министерство будет развивать новую статистику на базе единой системы социального обеспечения (ЕГИССО). После анализа их положения семьям предложат адресную помощь на основе социального контракта. Самые эффективные модели вывода граждан из состояния бедности с 2021 года правительство распространит на всю страну.

— Промышленность определилась со стагнацией — Мониторинг опросов — Ноябрьский выпуск бюллетеня опросов промышленности ИЭП имени Егора Гайдара содержит исследование влияния на развитие сектора такого фактора, как неопределенность. По аналогичным опросам, которые проводит Росстат, в ноябре 2018 года "неопределенность экономической ситуации" служила основным фактором, ограничивающим рост производства добывающих предприятий (на него указали 35% респондентов), и вторым после недостаточного внутреннего спроса в обработке (45% респондентов). За год его влияние на объемы выпуска в добыче чуть снизилось, а в обработке — не изменилось.

— Разведсданные Европе — США убедили союзников в нарушении Россией Договора о РСМД — США, судя по всему, удалось убедить союзников по НАТО в том, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Как ожидается, во вторник на встрече глав МИДов государств—членов НАТО будет принято заявление с резкой критикой действий Москвы. Ранее лидеры ряда европейских стран осудили анонсированное президентом США Дональдом Трампом решение о выходе из этого договора. Чтобы позиция Вашингтона стала позицией всего Североатлантического альянса, американцы решились на то, чего избегали пять лет: они поделились с союзниками разведданными и обнародовали свою версию российского "нарушения".

— Сахалин не хочет делиться с соседями — Областные депутаты против горизонтального субсидирования — Депутаты Сахалинской облдумы выступили против горизонтального субсидирования, направив в Госдуму отрицательное заключение на проект правительственных поправок к Бюджетному кодексу. Депутаты опасаются, что у регионов-доноров будут "изымать доходы" после того, как будет узаконено право одного региона субсидировать другой. В думском комитете по бюджету заверили "Ъ", что "никто никого не принудит" делиться деньгами с соседями, и выразили готовность скорректировать проект, предоставив парламентам регионов право участвовать в принятии решений о горизонтальном субсидировании. Политологи говорят, что правительство "недообъяснило" свои предложения, отметив, что на острове опасаются, что у региона "все отберет" экс-глава Сахалина Олег Кожемяко, назначенный врио главы Приморья.

— Митингуй или проиграешь — В Грузии закончились президентские выборы и началась борьба за власть — В Тбилиси 2 декабря тысячи людей вышли на акцию протеста по призыву Григола Вашадзе. Он не признал поражение в президентской гонке и требует не только отмены итогов голосования, но и досрочных парламентских выборов. По сути, в Грузии началась борьба за контроль над ключевым органом власти — парламентом.

— Изобретателя бифидока арестовали в его отсутствие — Совладелец "Партнера" обвиняется в злоупотреблении полномочиями — Как стало известно "Ъ", заочно арестован и объявлен в международный розыск совладелец фармпроизводителя "Партнер", изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток. Московское управление СКР инкриминирует предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам фирмы. Сам господин Вайншток считает собственное уголовное преследование "частью плана рейдерского захвата" его предприятия, на которое до последнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов.

— Раскаяние строителя попало под амнистию — Гендиректора компании освободили от наказания за неуплату налогов — К двум годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере суд приговорил гендиректора крупной строительной компании ООО "СК "Афина Паллада-Москва"" Виктора Моргачева. Руководитель филиала находящейся в предбанкротном состоянии фирмы задолжал государству более 600 млн руб. Восстановить свою платежеспособность компания, среди партнеров которой на ее сайте значатся ОАО РЖД, ПАО "Газпром" и департамент строительства Москвы, планировала в том числе и за счет участия в строительстве легкого метро в Сирии.

— "Газпром" вытесняют из Польши — Страна проложит газопровод из Норвегии — Варшава сделала наиболее реальный в своей истории шаг к сокращению зависимости от российского газа. Операторы газотранспортных систем Польши и Дании приняли инвестиционное решение по строительству газопровода из Норвегии, по которому поляки смогут получать около 8 млрд кубометров газа в год к концу 2022 года. По оценкам аналитиков, строительство газопровода приведет к снижению продаж "Газпрома" в Польше и, вероятно, в Прибалтике. Часть объемов российская монополия сможет перенаправить на немецкий рынок.

— Лизинг накапливает проблемы — Эксперты говорят о стагнации и консолидации рынка — Российский лизинговый рынок стагнирует, а на балансе большинства компаний копятся проблемные активы. Хорошо себя чувствуют только государственные лизинговые компании (ЛК), обладающие доступом к дешевому фондированию и господдержке. Остальным приходится выживать в условиях роста ставок по обязательствам. В результате в следующем году многие некрупные ЛК могут покинуть рынок, а в сегменте средних компаний ожидаются сделки M&A.

— У девелопера проснулся аппетит — Сергей Гордеев может купить Даниловский рынок — Основной акционер девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев рассматривает возможность выкупить Даниловский рынок — первый в Москве фуд-холл, ставший модным среди москвичей. Нынешний собственник, ресторанный холдинг Ginza Project, заплатил за объект городу 425 млн руб. с обязательством вложить еще 800 млн руб. в реконструкцию. Стоимость сделки по продаже актива может составить 1,5–2 млрд руб.

— Мы жили в эпоху безопасного кредита — По мнению ЦБ, в 2019 году для физлиц она закончится — Оценивая любой тренд, мы вынуждены всякий раз относиться к нему нейтрально — не только потому, что нам, действуя в интересах неопределенного круга наших читателей, не имеет смысла отмечать как "хорошее" или "плохое" динамику определенного показателя (зарабатывают и на росте, и на спаде, и на волатильности, и на ее отсутствии), а еще и в силу того, что всякий тренд в изменившихся обстоятельствах может поменять смысл.

— Финансовые продукты выпишут по сценарию — Скрипты продаж приведут к единой форме — ЦБ рекомендовал своим поднадзорным применять при продажах финансовых продуктов типовые сценарии (скрипты), утвержденные саморегулируемыми организациями (СРО). Скрипты должны будут соответствовать "лучшим практикам защиты прав и интересов физических лиц". Участники рынка считают, что речь должна идти о едином подходе, а не о единственном для всех сценарии продаж, а также указывают на ряд других недочетов предложенного подхода.

— Инвесторы готовятся к санкциям — Вложения в российский рынок сократились до уровня июня — Международные инвесторы ускорили бегство с российского фондового рынка. На прошлой неделе они вывели рекордный объем средств за последние пять месяцев — $180 млн. Падение цены на нефть, а также ухудшение геополитического фона из-за ситуации в Азовском море негативно влияют на инвестиционную привлекательность российских акций, и поводов для смены настроений на фондовом рынке эксперты не видят.

— "Домашние деньги" дошли до органов — Инвесторы компании ищут защиты в силовых структурах и ЦБ — В попытке вернуть вложенные в микрофинансовую компанию (МФК) "Домашние деньги" средства инвесторы обратились в правоохранительные органы. Они просят проверить легитимность действий руководства компании, считая, что, по сути, в последние годы ее деятельность превратилась в пирамиду, и привлечь виновных к уголовной ответственности. Юристы полагают, что возбуждение уголовных дел в отношении менеджмента компании возможно, но вернуть инвестиции кредиторам это вряд ли поможет.

— Авиакомпаниям выдали курс на биржу — вместо господдержки в ответ на рост стоимости топлива — Попытки авиакомпаний ускорить получение субсидий для компенсации роста цен на топливо встретили сопротивление в правительстве. По мнению ФАС, подорожание авиакеросина не главная из финансовых проблем авиаторов, в последние годы темпы роста цен на топливо были "близки к инфляции", а сгладить его можно через биржевые закупки. Нефтяники идею поддерживают, но авиакомпании считают, что биржа им не поможет.

— Промышленность не пошла в энергоотказ — Механизм demand response в России не заработал — Модель снижения пикового спроса и цен на электроэнергию demand response, когда крупной промышленности платят за частичный отказ от энергопотребления, пока не прижилась на энергорынке РФ. Механизм затрагивает только 0,1% от пикового спроса в Сибири, а экономический эффект от разгрузки пиковой генерации почти отсутствует — всего 0,5% снижения цены. Эксперты и потребители предлагают для развития сегмента demand response повысить плату за непотребление энергии.

— "Росгеология" укрепится в недрах — Госкомпания хочет сохранить монопольный статус — Как выяснил "Ъ", "Росгеология" просит Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя разведочного госзаказа на воспроизводство сырья, который дает право на получение госконтрактов без конкурса. В "Росгеологии" называют такое решение "техническим", так как госзаказ гарантирован ей до 2020 года. При этом, по данным источников "Ъ", холдинг не оставил идею превращения в госкорпорацию с широкими полномочиями, чтобы получить статус госзаказчика работ по воспроизводству сырьевых запасов.

— 5G не делится — Минкомсвязь поддержала идею создания единого оператора — Базовый сценарий развития в России сетей 5G в утвержденной Минкомсвязью концепции предусматривает создание на этом рынке единого инфраструктурного оператора. Стоимость этого варианта оценивается в 72 млрд руб. до 2024 года, тогда как в отсутствие консолидации затраты могут составить в целом 163 млрд руб. Партнерство по 5G уже рассматривают "Ростелеком", "МегаФон" и "Ростех". Но часть операторов по-прежнему с опасением относятся к консолидации, надеясь на "конкурентное развитие" нового стандарта связи.

— "Азбука вкуса" нашла другие яблоки — Продавец продуктов стал партнером Apple — Продуктовая сеть "Азбука вкуса" стала реселлером продукции Apple наряду с re:Store, объединенной компанией "Связного" и "Евросети" и сотовыми операторами. Компания уже запустила продажи флагманских моделей iPhone, в том числе за накопленные баллы по клубным картам. Таким образом, непрофильный игрок пытается монетизировать свой покупательский трафик, но ему будет сложно обеспечить качественный сервис для владельцев iPhone, настаивают традиционные продавцы продукции Apple.

— "Абрау-Дюрсо" станет коньяком — Производитель игристых вин начинает его выпуск в Дагестане — ГК "Абрау-Дюрсо", производящая игристые вина, в начале 2019 года выведет на рынок свой первый продукт в сегменте крепкого алкоголя — коньяк "Абрау-Дюрсо 1870". Выпускать его будет Дербентский коньячный комбинат (Дагестан). По розничной цене новый продукт должен конкурировать с армянскими и грузинскими коньяками. Желание "Абрау-Дюрсо" выйти в новые категории напитков эксперты связывают с отсутствием роста продаж игристых вин в России.

— Art Pictures нашла постоянного зрителя — НМГ приобретет половину киностудии — "Национальная медиа группа" (НМГ) выкупает 50% Art Pictures Studio у ее основателей Дмитрия Рудовского и Федора Бондарчука. Господин Рудовский при этом полностью выйдет из состава учредителей кинокомпании, а господин Бондарчук сохранит оставшиеся 50%. Участники рынка отмечают, что после потери украинского телерынка независимым студиям становится все сложнее существовать в отрыве от крупных холдингов.

— Продюсеры провели танковые маневры — Прокатчики определились с новогодними премьерами — Отечественные фильмы могут недобрать кассу в новогоднем прокате, несмотря на перенос ряда релизов, опасаются участники рынка. Продюсеры и прокатчики договорились, что 27 декабря выйдут только две российские картины — франшизы "Три богатыря" и "Елки". Драма с Александром Петровым "Т-34" переехала на 1 января, а комедия с ним же "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" — на 20 декабря. Голливудские премьеры в результате столпились в середине декабря, и, по данным "Ъ", могут появиться новые пострадавшие от расчистки праздников под российское кино. Но последнему успех все равно не гарантирован, подчеркивают эксперты.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власти усилят контроль за системой маркировки товаров — А бизнес получит доступ к собранным данным — "Ведомости" ознакомились с проектом концепции маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России. Подготовить документ в конце октября поручал премьер Дмитрий Медведев. Подлинность концепции, разработанной Минпромторгом, и копии протокола совещания у премьера подтвердили два разных федеральных чиновника.

— Россия пообещала асимметричный ответ на запрет въезда россиян на Украину — Признаков роста военной напряженности между двумя странами пока не наблюдается — Украина в пятницу запретила въезд в страну граждан России – мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Петр Порошенко, сообщивший об этом в своем Twitter, объяснил такую меру желанием не давать Москве возможности "формировать в Украине отряды "частных" армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил России".

— Россия отчиталась об исполнении решений ЕСПЧ по жалобам гей-активистов — Власти не торопятся признавать дискриминационным закон о запрете гей-пропаганды — С исполнением решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего в 2017 г. дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, возникли "серьезные вопросы", в отношении которых были организованы консультации с компетентными госорганами.

— Захват Россией украинских кораблей стал одной из главных тем саммита G20 — Двусторонние встречи были для Владимира Путина важнее многосторонних, считает эксперт — Лидеры стран G20 намерены усовершенствовать систему международной торговли и реформировать ВТО, которая сейчас "не решает поставленных перед ней задач". Об этом говорится в совместной декларации, принятой по итогам завершившегося в субботу в Аргентине саммита "двадцатки". Хотя в силу разногласий декларация носит "общий характер", ее можно считать "положительным результатом саммита", заявил президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

— Штрафы за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности могут вырасти в 140 раз — Бизнес игнорирует обязанность сдавать ее в Росстат — Максимальные штрафы за непредоставление и задержку бухгалтерской отчетности могут вырасти в 140 раз – с 5000 до 700 000 руб. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях на прошлой неделе опубликовал Минфин. Новые правила должны вступить в силу с 2021 г.

— США и Китай заключили торговое перемирие — Прекращение "обстрела пошлинами" даст сторонам больше времени для переговоров — Договоренность, достигнутая лидерами США и Китая после саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе в выходные, позволит временно остановить обмен ударами в торговой войне и провести дополнительные переговоры по острым вопросам. Президент США Дональд Трамп согласился не повышать с января импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд до 25%. В сентябре они были установлены на уровне 10% и должны были вырасти с Нового года.

— Президент AccorHotels: "Эта индустрия – божье благословение" — Себастьян Базен, возглавляющий крупнейшую сеть отелей в Европе, объясняет, из-за каких факторов гостиничный бизнес в России и в мире обречен на рост выручки и прибыли — Гостиничная индустрия – предмет профессионального интереса Себастьяна Базена уже четверть века. Но большую часть карьеры Базен занимался не менеджментом, а инвестициями в гостиничную недвижимость и управляющие компании. В 1997 г. он возглавил европейское подразделение инвестфонда Colony Capital, который затем вошел в капиталы таких известных компаний из индустрии гостеприимства, как Club Mediterranee, Lucien Barriere, Fairmont & Raffles. Кроме того, Colony Capital стал крупнейшим акционером ведущей гостиничной группы Европы – Accor, а сам Базен в 2005 г. вошел в ее совет директоров.

— ГК "Медси" разработала новую стратегию развития — За пять лет – двукратный рост и миллиарды рублей инвестиций — "Медси" к 2023 г. удвоит сеть клиник и станет федеральным медицинским оператором, рассказал "Ведомостям" председатель совета директоров группы компаний "Медси" (управляет сетью) Артем Сиразутдинов, такова ее новая стратегия. Клинико-диагностических и госпитальных центров будет 10, а традиционных клиник – более 60, рассказал Сиразутдинов, клиники будут и в базовом формате, т. е. только для взрослых (1500 кв. м), и в семейном – для взрослых и детей (3000–5000 кв. м).

— Строительство сети 5G единым оператором обойдется в 73 млрд рублей — Если компании будут строить сети поодиночке, проект подорожает более чем вдвое – до 163 млрд рублей — Минкомсвязи в четверг, 29 ноября, одобрило концепцию развития сетей 5G в России, сообщил замминистра связи Олег Иванов. Ее подготовил НИИ радио (НИИР). "Он четко показал и с экономической, и с технической точки зрения, что использование в нижнем диапазоне частот выгоднее делать инфраструктурному оператору", – сказал Иванов. "Ведомости" ознакомились с копией презентации НИИРа, ее подлинность подтвердил видевший документ человек.

— Россия и Саудовская Аравия договариваются о новом сокращении добычи нефти — Правда, пока не ясно, как быстро компании будут готовы снизить свое производство — Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, сообщил 1 декабря президент России Владимир Путин после заседания G20 в Буэнос-Айресе. "Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать, – цитирует "Интерфакс" слова Путина. – И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать".

— Как отечественные кинопродюсеры поделили новогодний прокат — "Т-34" объехал "Полицейского с Рублевки", но не добрался до "Мэри Поппинс" — Комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" выйдет в прокат не 27 декабря, как планировалось, а на неделю раньше – 20 декабря, рассказал "Ведомостям" сотрудник крупной медиакомпании. Фильм должен был стать одной из крупнейших премьер в эти новогодние каникулы, и еще две недели назад его прокатчик "Каро" говорил о выходе картины в самом конце декабря. Фильм основан на одноименном сериале канала ТНТ, его сняли те же люди, что создавали сериал, – Валерий Федорович и Евгений Никишов. Сейчас они управляют каналом "ТВ-3", который, как и ТНТ, входит в "Газпром-медиа".

— Один из крупнейших таксопарков пытается возместить убытки после сделки "Яндекс.Такси" и "Наутакси" — Служба "2412" оценила потери почти в 60 млн рублей — Служба заказа такси "2412" направила 24 ноября досудебную претензию к компании "Наутакси", месяц назад заключившей сделку с "Яндекс.Такси". "Ведомости" ознакомились с текстом документа. Гендиректор "Сервис 2412" Роман Кондрашкин подтвердил обращение компании. Сооснователь "Наутакси" Вячеслав Пархоменко от комментариев отказался.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Танго и кэш — Взаимодействие лидеров "двадцадки" и мировая экономика были в центре повестки дня G20 в Аргентине — Саммит "Группы двадцати" впервые прошел на южноамериканском континенте — в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Владимир Путин назвал масштабную встречу лидеров двадцати крупнейших экономик мира удачной. Несмотря на разногласия, участникам саммита удалось согласовать итоговый документ, в котором они наметили общие подходы к решению проблем в экономике, в сфере безопасности и в энергетике. Один из важнейших результатов встречи — лидеры поддержали позицию России о необходимости реформы Всемирной торговой организации (ВТО).

— Будут жить 28 — Новое о подвиге героев-панфиловцев — Пятого декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Московская битва стала для нацистской Германии первым стратегическим поражением во Второй мировой войне, точнее, с 1938 года, начала гитлеровской военной экспансии… Бесконечно ценно все, что связано с памятью о подвиге защитников Москвы. И вот — недавно рассекреченные архивные материалы ФСБ, еще одна небольшая историческая сенсация.

— Въезд бесплатный — Организацией дорожного движения займутся местные власти — Поставить лишний, ограничивающий движение знак или нанести непонятную разметку со следующего года станет практически невозможным. Это потребует внесения изменений в комплексную схему организации дорожного движения. Причем касается это не только Москвы, но и всех других регионов.

— Декабрь. Вступает в силу — Что изменится в жизни россиян в первый зимний месяц — Маркировать продукцию спецзнаком необходимо, если содержание ГМО превышает 0,9 процента. "Такие нормы соответствуют требованиям ЕС", — поясняет директор Института органического сельского хозяйства Иван Гараев. Однако обнаружить отечественные трансгенные продукты в магазинах сложно.

— Ускорение до 5G — Сотовая связь нового поколения появится по всей России в 2024 году — В середине следующего года в России планируют приступить к созданию коммерческих сетей сотовой связи пятого поколения — 5G. Три оператора уже подали заявки в Госкомиссию по радиочастотам. Это журналистам подтвердил замглавы минкомсвязи Олег Иванов.

— Возобновить движение к миру — Прошло более 30 лет с того дня, когда лидеры СССР и США, встретившись в Женеве, выступили с совместным документом, в котором заявили: "Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя". Они не ограничились словами. Менее года спустя в Рейкьявике они согласовали параметры будущих договоров о ликвидации ракет средней дальности и радикальном сокращении стратегических вооружений. А еще через год, в 1987 голу, первый из этих договоров был подписан. Ликвидация целого класса ядерных ракет положила начало процессу реального ядерного разоружения.

— Политика по правилам — Валентина Матвиенко призвала к контролю вооружений — Со дня подписания Санкт-Петербургской декларации о запрете применения во время войны некоторых разрывных снарядов исполнилось 150 лет. О том, каков сейчас баланс потребностей войны и требований человеколюбия, говорили в пятницу в Таврическом дворце Северной столицы участники тематической конференции.

— Черное море, 25 ноября — Инцидент в Керченском проливе для "РГ" прокомментировал Григорий Карасин — События в Керченском проливе вызвали широкий резонанс на международной арене. О том, какими могут быть последствия этого кризиса, по просьбе "РГ" рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Впрочем, по словам дипломата, "никакого кризиса в Керченском проливе не было и нет".

— Прием инициатив — Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выслушал обращения граждан — В первый день декабря "Единой России" исполнилось 17 лет, а у общественных приемных партии был юбилей — 10 лет с начала их работы. Эти события "единороссы" отметили Единым днем приема граждан. Председатель ЕР, премьер-министр Дмитрий Медведев выслушал просьбы населения в центральной общественной приемной в Москве.

— За порогом боли и порядочности — Владимир Лукин: Почему ГУЛАГ — не такая "хорошая вещь" — Депутат городской Думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, 23 лет от роду, представляющий партию КПРФ, неожиданно предложил перенять у СССР идею трудовых лагерей, сказав, что "ГУЛАГ — хорошая вещь, на самом деле".

— Военный расчет — В армии ввели особый контроль расходов — Координация деятельности органов госвласти при решении задач обороны страны приобретает все большее значение. Генштаб определяет пути совершенствования системы межведомственного взаимодействия, их успешно использует Национальный центр управления обороной, а в итоге существенно повышается эффективность всей совместной работы.

— Фонд продолжит свою работу — Из аварийного жилья за шесть лет переселят больше полумиллиона человек — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) продолжит свою работу до 1 января 2026 года. Документ об этом публикует "Российская газета". Необходимость продолжения работы фонда связана с планами по дальнейшему расселению аварийного жилья.

— Сетям дали срок — Ретейлерам запретили возвращать непроданные продукты — Торговые сети больше не смогут возвращать поставщикам непроданные продукты питания со сроком годности до 30 дней. Изменения внесены в закон о развитии сельского хозяйства и закон об основах госрегулирования торговой деятельности. Документ публикует "Российская газета".

— Работаешь без лицензии — заплати миллион — Энергосбытовым компаниям и гарантирующим поставщикам электроэнергии будут грозит штрафы до миллиона рублей, если выяснится, что они работают без лицензии или нарушают ее требования. Чтобы получить лицензию и привести свою деятельность в порядок, у энергосбытов был весь этот год. Штрафы начнут выписывать 30 декабря этого года.

— Красота по новым правилам — С конца декабря производить и продавать все косметические товары начнут по новым правилам. Заканчивается срок действия старых документов о подтверждении соответствия товара требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

— Право на досрочную пенсию даст оценка рабочего места — В декабре истекает срок, в течение которого результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости. Речь идет об аттестации, проведенной по правилам, действовавшим до января 2014 года.

— Долги вывесят в интернет — В открытом доступе на сайте ФНС появился 1 декабря новый набор данных о компаниях, не составляющих налоговую тайну. Речь о суммах недоимки, задолженности по налогам и сборам организаций, а также данных о наличии налоговых правонарушений, которые образовались на 31 декабря 2017 года и не были уплачены на 1 октября 2018-го.

— Рынок ищет баланс — Встреча министров энергетики ОПЕК+ вернет цены на нефть выше 60 долларов — На этой неделе — 5 и 6 декабря — пройдет встреча министров энергетики 25 стран, которые примут решение, как сбалансировать мировой рынок нефти, который движется к профициту предложения. Высказывания министров в прессе (в том числе анонимно) наводят на мысль, что будет принято решение о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+, однако в части параметров ясности нет. Решение задаст котировкам тон как минимум на начало 2019 года.

— Сустав под замену — Минздрав расширяет перечень бесплатных услуг по ОМС — В 2019 году еще больше высокотехнологичной помощи в России станет бесплатной. Об этом говорится в проекте постановления правительства о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2019-2021 годы.

— В жанре наезда — Колумнист должен писать о том, о чем говорят. И если речь не о политике, а о сфере гуманитарной, то о чем все спорят нынче? О том, как известный интервьюер взял интервью у известного режиссера. Оба они настолько известны, что я не назвал их фамилии, а вы, дорогие читатели, догадались, о ком идет речь.

— Миллион в штате — Субсидия на привлечение работников вырастет в четыре раза — В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигранта из "визовых" стран. В таком количестве правительство намерено установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

— Вклад минус — Сбербанк снизил максимальную ставку по депозитам — Сбербанк с сегодняшнего дня — 1 декабря 2018 года — прекратил действие розничного рублевого вклада для физических лиц "Рекордный" со ставкой до 7,15 процента годовых.

— Не доплыли до Берлина — Президент Украины Петр Порошенко пытался спровоцировать Германию на военный конфликт с Россией — То, на что косвенно намекают европейские СМИ после инцидента в Керченском проливе, в интервью немецкому телеканалу N-TV, а затем и газете Tagesspiegel "без купюр" высказал экс-глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль. Его мнение выглядит особенно авторитетным, поскольку в бытность главой МИД Германии он неоднократно принимал участие в различных встречах, посвященных урегулированию ситуации на Украине, и хорошо знает ключевых политиков Незалежной.

— Горит ли Париж?— Во Франции прошел еще один день бурных протестов "желтых жилетов" — В ходе третьего дня общенациональных акций "желтых жилетов" практически все небо над французской столицей заволокла густая смрадная гарь от пожаров, которыми были охвачены многие кварталы, особенно центральные и западные.

— Чего нет в природе — Получили вместо томоса "устав" — "Уставом для несуществующей церкви" назвал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда документ, о готовности которого сообщили журналистам по окончании синода Константинопольской церкви.

— Сороса — из венгерской избы — Центрально-Европейский университет уезжает из Будапешта — Противостояние между правительством Венгрии и Центрально-Европейским университетом, основанным четверть века назад в Будапеште миллиардером Джорджем Соросом, завершается — и, похоже, не в пользу финансиста из США.

— Пилот, ставший президентом — Скончался Джордж Буш-старший — В США в возрасте 94 лет умер бывший президент, экс-глава Центрального разведывательного управления, республиканец Джордж Буш-старший. Он был последним политиком из поколения Второй мировой войны, который занимал Овальный кабинет.

— Особое место — Гостем "РГ" стал посол Индии в РФ — Назначенный послом Республики Индии в Российской Федерации в августе текущего года господин Бала Венкатеш Варма посетил редакцию "Российской газеты".

— Поезд ушел под откос — На Транссибе сошел с рельсов состав с военной техникой — Крупное ЧП произошло на железной дороге на границе Тюменской и Омской областей. В ночь на 1 декабря с рельсов сошли 35 вагонов железнодорожного военного состава, 20 из них перевернулись.

— Внимание, снимаю — Заставят ли таксистов записывать все, что происходит в салоне — Депутат обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с предложением обязать агрегаторов такси, например "Яндекс.Такси", устанавливать в машинах видеорегистраторы. Эти приборы должны обеспечивать съемку того, что происходит на дороге и что в салоне.

— Продажи "красивых" автономеров могут начаться в 2019 году — До 2 сентября 2019 года Минэкономразвития России совместно с МВД должны разработать и внести в правительство проект постановления, которое будет устанавливать правила организации и проведения открытых аукционов по присвоению государственных регистрационных знаков транспортных средств.

— Юридическое образование нуждается в реформе?— Тема с профессором Игорем Барцицем — 3 декабря в России отмечается профессиональный праздник — День юриста. Юриспруденция обоснованно признается одной из самых консервативных сфер социальной жизни. Что, в свою очередь, предопределяет консервативность юридического образования. Однако новое время, новые технологии и новые ожидания общества побуждают иначе посмотреть и на юридическую профессию, и на систему подготовки юристов.

ИЗВЕСТИЯ

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— Элементарное решение: власти хотят утилизировать все батарейки — Для этого правительство намерено создать инфраструктуру, в том числе на базе объектов по уничтожению химоружия — В России появятся новые мощности по переработке использованных батареек. Комплексы по утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности планируется построить на базе объектов по уничтожению химического оружия, рассказали "Известиям" в Минпромторге.

— "Скифскую коллекцию следует вернуть туда, откуда она вывезена" — Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой — о судьбе экспозиций крымских музеев и имени для аэропорта Калининграда — Москва намерена заключить новый договор с Вашингтоном о защите культурных ценностей, вывозимых за границу в рамках выставок. Об этом в интервью "Известиям" рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, министр культуры РФ в 2000–2004 годах Михаил Швыдкой. По его словам, тему планируется обсудить уже в феврале во время визита в Штаты.

— Учет добровольцев: волонтеров пересчитают по-новому — Общественная палата предложила оценивать их труд по сфере их деятельности — В Общественной палате (ОП) РФ предлагают изменить систему учета добровольцев в зависимости от видов деятельности и квалификации. Об этом "Известиям" рассказали член ОП РФ, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и председатель комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева.

— Вписались в план: Общественная палата ищет себя в нацпроектах — Общественники подготовят собственные инициативы по реализации национальных проектов — Общественная палата в 2019 году начнет анализировать национальные проекты по ключевым направлениям и готовить предложения по их реализации. Общественники будут выступать с конкретными инициативами, основываясь на экспертных оценках и социологических опросах. О планах ОП РФ стало известно из проекта Доклада о состоянии гражданского общества в РФ за 2018 год, с которым ознакомились "Известия".

— Попал в десятку: в Аргентине Путин провел переговоры с главами 10 стран — На полях саммита G20 президент России обсудил главные вопросы мировой повестки и наладил экономические контакты — Саммит "Большой двадцатки", который в субботу завершился в Буэнос-Айресе, оказался крайне успешным для российской внешней политики. Количество встреч, которые на полях G20 провел Владимир Путин, говорит о том, насколько активно Москва развивает свои международные контакты. Такое мнение выразили опрошенные "Известиями" члены Федерального собрания РФ. Сам глава государства, комментируя итоги саммита, назвал его результативным. На двухсторонних встречах российского лидера с главами отдельных стран обсуждались сирийский кризис, недавняя провокация Украины в Керченском проливе, решение территориального спора с Японией и регулирование цен на углеводороды.

— "Все должны знать свой ВИЧ-статус" — Министр здравоохранения России Вероника Скворцова — о федеральном регистре пациентов с вирусом иммунодефицита, объективной картине заболеваемости и роли НКО в борьбе с распространением болезни — В Москве завершился Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ. О его итогах, нынешней ситуации с распространением инфекции и о том, как удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и 80% детей, в интервью "Известиям" рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

— Шпик прошел через границу: поток "запрещенки" в Россию вырос на 80% — Таможенная служба выдворила из страны 56 тыс. тонн нелегально ввезенных товаров — Поставки запрещенной продукции в Россию выросли практически вдвое. Так, в 2018 году ФТС выдворила за границу на 80% больше санкционных и скоропортящихся сельхозтоваров, чем годом ранее, — 56 тыс. т. Причем большую часть из них составляют продукты, находящиеся под эмбарго, сообщили "Известиям" в пресс-службе таможни. Скачок нелегального импорта связан, с одной стороны, с привлекательностью российского рынка, а с другой — с "обкаткой" и стабилизацией нелегальных путей поставок "санкционки", считают эксперты. По их мнению, возможностей повлиять на сложившийся поток европейских продуктов практически нет. Резкого сокращения не будет до тех пор, пока Россия не договорится по этому вопросу с партнерами по ЕАЭС.

— Слишком крепкий орешек: вклады мешают аннулировать лицензию "Траста" — Пока на балансе банка остаются деньги граждан, фонд плохих долгов не начнет полноценную работу — Созданный на базе "Траста" банк непрофильных активов начнет работать как фонд прямых инвестиций не раньше конца 2019 года. Его первоочередная задача вернуть потраченные Центробанком деньги на санацию "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка. Но процесс тормозит наличие в "Трасте" вкладов физических лиц: пока они не истекут, аннулировать лицензию невозможно, рассказал "Известиям" зампред ЦБ Василий Поздышев.

— Заряженный остров: в Петербурге создают район с электробусами — Весь общественный транспорт на Васильевском острове будет экологичным — Власти Петербурга вернулись к концепции "зеленого острова". Она предполагает, что весь общественный транспорт в Василеостровском районе будет электрическим. Жителей также предлагают стимулировать к переходу на экологичные автомобили развитием инфраструктуры и различными льготами. В 2020 году планируется пустить электробусы по всем маршрутам, курсирующим внутри района, рассказали "Известиям" в городском комитете по транспорту. В Москве обещают, что после 2030 года дизельных автобусов в столице вообще не останется.

— Грустный клон: к Новому году ждут роста числа атак в сети — Кража персональных данных осуществляется через копии страниц банков, платежных систем и онлайн-магазинов — В России усилилась активность интернет-мошенников, которые занимаются фишингом — выманиваем персональных данных. Об этом "Известиям" рассказали в "Лаборатории Касперского". За I квартал 2018 года специалистами было зафиксировано 94 млн отраженных попыток перехода пользователей на фишинговые страницы, за второй квартал — 107 млн, за третий — уже 137 млн. Как считают специалисты, в связи с предновогодним ажиотажем и массовыми распродажами в онлайн-магазинах ожидается еще больший рост краж данных, особенно в категории "финансовый фишинг".

— Какие наши буквы: ученые узнают возраст по постам в соцсетях — В Курчатовском институте разработали методику определения демографических характеристик авторов текстов в интернете — Интеллектуальную компьютерную модель для анализа текстов, публикуемых в социальных сетях, создали в Курчатовском институте. Изучение написанного таким способом позволяет достаточно точно определить истинный возраст автора, даже если он пытается его скрыть. Эта работа является частью широкого спектра исследований, ведущихся в Курчатовском комплексе НБИКС-природоподобных технологий. Ранее ученые уже разработали механизм определения пола автора текста. Теперь они научились определять и возраст. На очереди — другие составляющие авторского профиля — такие как образование и профессия.

— Карманный ускоритель: в России создан мини-генератор для лечения рака — Новое устройство для облучения нейтронами можно расположить в обычной больнице — В России разрабатывается портативная установка, способная уничтожить злокачественные опухоли при помощи облучения нейтронами. Сегодня в крупных медицинских центрах используется стационарное оборудование, под него выделяются целые здания. А созданный генератор займет не больше места, чем обычный стул, его можно будет расположить в обычной клинике. Прототип прибора уже испытан на мелких домашних животных, при этом сочеталось облучение нейтронами и фотонами. Новая технология запатентована.

РБК daily

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— Консорциум пятого поколения — Пять вопросов о государственном сценарии развития сетей 5G — Для развития 5G в России необходимо создать единую национальную сеть на отечественном оборудовании, следует из разработанной по заказу Минкомсвязи концепции. Против такого подхода ранее категорически выступили участники рынка.

— Плюс в итоге — Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении нефтяного соглашения — Главной для России договоренностью, достигнутой на саммите G20 в БуэносАйресе, стало решение о продлении сделки ОПЕК+. Оно компенсировало несостоявшуюся полноформатную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом.

— В Киев только девушки — К каким последствиям приведут ограничения на въезд россиян на Украину — Украина запретила российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет въезд на территорию. Исключение сделают для дипломатов и россиян, въезжающих в гуманитарных целях. О последствиях ограничений — в материале РБК.

— "Предписания по закупке отечественного оборудования будут" — Юрий Борисов — об упреждающей диверсификации, экспорте гражданской продукции ОПК и необходимости опорного банка — В своем первом интервью на посту вице-премьера Юрий Борисов, курирующий ОПК, рассказал РБК, как отрасль из-за сокращения гособоронзаказа будет наращивать выпуск гражданской продукции и как госкомпании обяжут ее закупать.

— Нужда в эксперименте — В российских регионах стартует пилотный проект по борьбе с бедностью — Минтруд выбрал восемь регионов для запуска пилотных проектов, чтобы найти универсальные механизмы борьбы с бедностью. Результаты эксперимента будут развернуты по всей стране, чтобы сократить число бедных в два раза.

— Прокат экранировался от Минкультуры — Игроки кинорынка самостоятельно договорились о новогоднем графике премьер — Кинопрокатчики и продюсеры без вмешательства Минкультуры договорились о выходе премьер в преддверии новогодних праздников. На этот раз проблемы возникли из-за двух российских фильмов с одним и тем же актером в главной роли.

— Производители попросили добавить ценам крепости — Три вопроса о возможном подорожании коньяка — Производители коньяка попросили главу правительства настоять на 30-процентном росте цен на их продукцию. Рост стоимости уже запланирован Минфином, но он менее значительный и от контрафактной продукции не спасет, поясняют они.

— Запрограммированный дефицит — Как изменился российский рынок труда в 2018 году — В уходящем году digital-технологии перестали быть абстракцией для большинства российских компаний. Из-за этого сильно вырос спрос не только на ИТ-специалистов разного профиля, но и, как ни странно, на курьеров.