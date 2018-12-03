МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Чукотка и Ненецкий автономный округ стали регионами с самыми высокими зарплатами в стране. Таковы результаты проведенного РИА Рейтинг исследования заработков в российских регионах в 2017 году.

Самые низкие зарплаты зарегистрированы в республике Дагестан и Карачаево-Черкесии.

В целом по России средняя зарплата в 2018 году составляет 26,9 тысячи рублей.

Только 4,4% работников получают компенсационную выплату свыше 100 тысяч рублей в месяц. За год доля таких граждан выросла на 0,3%.

В ЯНАО свыше 27% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц.

Второе место — у региона ДФО — Чукотского автономного округа: здесь 26% работающих граждан получают такую зарплату.

На третьем месте Hенецкий АО, четвертое у Магаданской области.

Москва за последний год переместилась с третьей строчки рейтинга зарплат на пятую. В столице 17,6% получают зарплату более 100 тысяч рублей.

Лидером по доле низкооплачиваемых работников (месячная зарплата составляет менее 15 тысяч рублей в месяц) является Дагестан — 46% работников с такой низкой зарплатой. Второе место у Карачаево-Черкесской Республики — 44% работающих граждан.