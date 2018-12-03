МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в ноябре 2018 года вырос до 52,6 пункта против 51,3 пункта в октябре, показав максимальный рост практически за полтора года, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, повысился с октябрьского значения 51,3 балла и достиг в ноябре 52,6 балла. Последний результат указал на улучшение рыночной конъюнктуры в секторе и на максимальный рост практически за полтора года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре повысились деловые ожидания. Позитивные прогнозы были связаны с выпуском новых видов продукции и выходом на новые рынки.

"Промышленный сектор России продолжал демонстрировать стабильность в ноябре, причем рост объемов производства и новых заказов ускорился до десятимесячных максимумов. Рост новых заказов из-за рубежа также усилился в ноябре. Обнадеживает тот факт, что компании были оптимистичны в отношении будущего роста объемов производства, что положительно отразилось на увеличении рабочих мест. Темпы роста занятости были максимальными с начала 2017 года", — пояснила экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, несмотря на то, что цены были существенно ниже, чем те, которые наблюдались в начале года, более высокая стоимость топлива и сырья привела к ускорению роста сырьевых затрат. Тем не менее, усиление внешнего и внутреннего спроса позволило производителям значительно повысить цены на выпускаемую продукцию.