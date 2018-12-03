ЛОНДОН, 3 дек — ПРАЙМ. Участники финансовых рынков ожидают, что парламент Великобритании не поддержит проект соглашения по Brexit, предложенный премьер-министром Терезой Мэй, считает глава департамента рынков капитала EMEA инвестиционного банка Citi Фил Друри.

"На рынке существует большая уверенность, что парламент не поддержит это предложение, это оказывает и будет оказывать давление на рынок", — сказал Друри, выступая на конференции банка для журналистов в Лондоне.

"Далее последует второй этап по переговорам и соглашению, который может пойти по нескольким различным сценариям", — уточнил он РИА Новости. При этом эксперт отметил, что при Brexit на рынке могут появиться новые возможности для инвестиций: "Мы считаем, что ситуация с Brexit потенциально перспективна для наших клиентов. Будут дополнительные новые возможности на рынке акционерного и долгового капитала".

Говоря о возможных проблемах по обслуживанию клиентов банка после Brexit, Друри подчеркнул, что Citi имеет широкую сеть офисов по всей Европе, что позволит банку избежать каких-либо проблем в обслуживании счетов.

Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения вовсе, что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

По мнению Мэй, одобрение соглашения даст стране и особенно бизнесу столь важную для них определенность, тогда как неодобрение приведет к неопределенности. Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.