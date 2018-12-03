МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Украинский президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о прекращении действия договора с Россией о дружбе и сотрудничестве. Об этом в понедельник сообщила представитель президента в парламенте Украины Ирина Луценко.

"Сегодня Порошенко подал законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Думаю, парламент сможет поддержать", — заявила Луценко в ходе заседания согласительного совета Рады, трансляцию вел телеканал "112. Украина".

Напомним, что ранее украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли представители власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае, если будет соблюдена процедура, договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в Киеве 31 мая 1997 года, вступил в силу 1 апреля 1999 года. Срок исполнения составлял 10 лет, продление осуществлялось автоматически на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.