МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России по итогам 2018 года составит порядка 26 миллиардов долларов, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Общий объем экспорта сельхозпродукции, как мы ожидаем, по итогам этого года составит порядка 26 миллиардов долларов", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении на сайте Кремля.

Урожай, который Россия получила в 2018 году, позволит стране направить за рубеж запланированные объемы зерна: экспортный потенциал по зерновым культурам составляет 39 миллионов тонн, по пшенице — 34 миллиона, сообщил Патрушев.

"Полученный нами урожай позволит как обеспечить внутреннюю потребность Российской Федерации в продовольствии, так и направить запланированные нами объемы на экспорт. По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 миллионов тонн, из которых 34 миллиона — это будет пшеница", — сказал глава Минсельхоза.

По словам министра сельского хозяйства, Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100% площади.

Общий экспорт зерновых в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) составил 52,422 миллиона тонн, включая 40,449 миллиона тонн пшеницы. Ранее Минсельхоз РФ говорил, что экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду может составить 38-39 миллионов тонн, пшеницы — 34-35 миллионов.