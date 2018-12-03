МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Анна Подлинова. США и Китай на саммите G20 в Буэнос-Айресе договорились пойти на взаимные уступки в торговом конфликте. По словам президента США Дональда Трампа, Пекин согласился "снизить и убрать" пошлины на ввозимые в Китай из Соединенных Штатов автомобили, которые на данный момент составляют 40%. В ответ Трамп согласился не повышать пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10% до 25% с 1 января, как грозился ранее. 

Настроения инвесторов относительно будущего американо-китайских отношений определенно улучшились, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Лидеры КНР и США отложили эскалацию торговой войны как минимум на три месяца, что повысило аппетит инвесторов к риску, поддержало рубль и снизило курс доллара. Тем не менее, не стоит забывать, что риски нового витка торговой войны все еще высоки, и рассчитывать на комплексную политическую договоренность преждевременно.

НАСТРОЕНИЯ ПОМЕНЯЛИСЬ

По словам главного экономиста "Уралсиба" Алексея Девятова, достигнутые договоренности можно считать позитивными, в соответствии с известной поговоркой — худой мир лучше доброй ссоры. В краткосрочной перспективе это окажет поддержку рублю, а курс доллара к корзине основных валют должен умеренно снизиться. 

Мощный позитивный заряд после отказа Китая и США от эскалации торгового конфликта получили также мировые фондовые площадки, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

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"Соглашение между лидерами двух крупнейших экономик мира о моратории на введение повышенных пошлин сроком на 90 дней позволило инвесторам перевести дух, повышая их аппетит к риску", — подчеркивает он.

В ходе действия временных договоренностей продолжатся переговоры по новым условиям торгового сотрудничества США и Китая, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В результате, как минимум, временно риски для мировой экономики, связанные с торговыми войнами, снизились. Рынки позитивно оценили встречу лидеров Китая и США и достигнутые договоренности, что вылилось в рост спроса по всему спектру высокорисковых активов. 

"Активно растут рынки акций, сырье, американский доллар снижается к широкому спектру валют", — перечисляет Зварич, добавляя, что в сложившихся обстоятельствах возможен дальнейший рост высокорисковых активов, который выльется в рождественское ралли.

НО РИСКИ ВСЕ ЕЩЕ ВЫСОКИ

Хотя Китай и пошел на определенные уступки, если в рамках 90 дней странам не удастся прийти к компромиссу, пошлины, которых опасались инвесторы, будут введены, напоминает Зварич.

Стороны признали, что более сильное повышение пошлин – это проблема для обеих экономик, отмечает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. "Это продуктивно, но пока, например, не звучало, что можно в каком-то сценарии отменить уже введенные повышенные пошлины, значит, сокращения объемов торговли все равно пока стоит ожидать", — предупреждает он. Рынок автомобилей в Китае огромный, но для импорта туда важны также нетарифные барьеры, про которые договориться будет сложнее, считает эксперт.

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Действительно подписание промежуточных соглашений не снимает всего объема накопленных противоречий, отмечает Девятов. Основным камнем преткновения являются вопросы соблюдения прав на интеллектуальную собственность и упрощения доступа иностранцев на финансовые рынки Китая, напоминает он.

"Эти вопросы трудно решить в сжатые сроки, поэтому угроза торговой войны может снова появиться на горизонте", — не исключает он. 

Поэтому, по мнению Девятова, пока рано говорить о серьезном позитивном влиянии переговоров на экономику КНР. Возможно, ее замедление ненадолго приостановится, не более того.

По словам эксперта, если через три месяца будут подписаны окончательные договоренности, то в конечном итоге обе страны окажутся в выигрыше. Однако для российской экономики это может иметь негативные последствия, поскольку КНР будет закупать больше товаров в США и, соответственно, уменьшит импорт из других стран. Поскольку на переговорах между США и КНР речь шла о резком увеличении закупок энергетических товаров и продукции сельского хозяйства, которые являются важными статьями российского экспорта, для РФ это может быть довольно чувствительно, заключает Девятов.