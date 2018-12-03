МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Анна Подлинова. США и Китай на саммите G20 в Буэнос-Айресе договорились пойти на взаимные уступки в торговом конфликте. По словам президента США Дональда Трампа, Пекин согласился "снизить и убрать" пошлины на ввозимые в Китай из Соединенных Штатов автомобили, которые на данный момент составляют 40%. В ответ Трамп согласился не повышать пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10% до 25% с 1 января, как грозился ранее.

Настроения инвесторов относительно будущего американо-китайских отношений определенно улучшились, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Лидеры КНР и США отложили эскалацию торговой войны как минимум на три месяца, что повысило аппетит инвесторов к риску, поддержало рубль и снизило курс доллара. Тем не менее, не стоит забывать, что риски нового витка торговой войны все еще высоки, и рассчитывать на комплексную политическую договоренность преждевременно.

НАСТРОЕНИЯ ПОМЕНЯЛИСЬ

По словам главного экономиста "Уралсиба" Алексея Девятова, достигнутые договоренности можно считать позитивными, в соответствии с известной поговоркой — худой мир лучше доброй ссоры. В краткосрочной перспективе это окажет поддержку рублю, а курс доллара к корзине основных валют должен умеренно снизиться.

Мощный позитивный заряд после отказа Китая и США от эскалации торгового конфликта получили также мировые фондовые площадки, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов.

Фондовые индексы АТР торгуются в уверенном плюсе, европейские биржи также открылись ростом около 2%.

"Соглашение между лидерами двух крупнейших экономик мира о моратории на введение повышенных пошлин сроком на 90 дней позволило инвесторам перевести дух, повышая их аппетит к риску", — подчеркивает он.

В ходе действия временных договоренностей продолжатся переговоры по новым условиям торгового сотрудничества США и Китая, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В результате, как минимум, временно риски для мировой экономики, связанные с торговыми войнами, снизились. Рынки позитивно оценили встречу лидеров Китая и США и достигнутые договоренности, что вылилось в рост спроса по всему спектру высокорисковых активов.

"Активно растут рынки акций, сырье, американский доллар снижается к широкому спектру валют", — перечисляет Зварич, добавляя, что в сложившихся обстоятельствах возможен дальнейший рост высокорисковых активов, который выльется в рождественское ралли.

НО РИСКИ ВСЕ ЕЩЕ ВЫСОКИ

Хотя Китай и пошел на определенные уступки, если в рамках 90 дней странам не удастся прийти к компромиссу, пошлины, которых опасались инвесторы, будут введены, напоминает Зварич.

Стороны признали, что более сильное повышение пошлин – это проблема для обеих экономик, отмечает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. "Это продуктивно, но пока, например, не звучало, что можно в каком-то сценарии отменить уже введенные повышенные пошлины, значит, сокращения объемов торговли все равно пока стоит ожидать", — предупреждает он. Рынок автомобилей в Китае огромный, но для импорта туда важны также нетарифные барьеры, про которые договориться будет сложнее, считает эксперт.

Действительно подписание промежуточных соглашений не снимает всего объема накопленных противоречий, отмечает Девятов. Основным камнем преткновения являются вопросы соблюдения прав на интеллектуальную собственность и упрощения доступа иностранцев на финансовые рынки Китая, напоминает он.

"Эти вопросы трудно решить в сжатые сроки, поэтому угроза торговой войны может снова появиться на горизонте", — не исключает он.

Поэтому, по мнению Девятова, пока рано говорить о серьезном позитивном влиянии переговоров на экономику КНР. Возможно, ее замедление ненадолго приостановится, не более того.

По словам эксперта, если через три месяца будут подписаны окончательные договоренности, то в конечном итоге обе страны окажутся в выигрыше. Однако для российской экономики это может иметь негативные последствия, поскольку КНР будет закупать больше товаров в США и, соответственно, уменьшит импорт из других стран. Поскольку на переговорах между США и КНР речь шла о резком увеличении закупок энергетических товаров и продукции сельского хозяйства, которые являются важными статьями российского экспорта, для РФ это может быть довольно чувствительно, заключает Девятов.