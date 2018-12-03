МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россия и Марокко будут обсуждать отмену заградительной пошлины на пшеницу, сообщил в интервью РИА Новости глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Россия поставляет зерно почти во все страны Африки. Не считая северо-африканских стран (Египта), это Нигерия (1 миллион 150 тысяч тонн), ЮАР (700-800 тысяч тонн, это больше половины поставок пшеницы в страну), Йемен, Танзания, Кения, Мозамбик, Гана, Сенегал, Конго, Уганда, идут большие отгрузки в Судан, Ливан (700-800 тысяч тонн).

"Почти вся Африка наша, единственно не охвачены Марокко и Алжир", — отметил Данкверт.

В Алжир в первом квартале следующего года будет отправлена пробная партия российской пшеницы объемом 40 тонн.

"В Марокко нам не позволяет поставлять заградительная пошлина для любой пшеницы, кроме французского происхождения. С Марокко мы будем активно работать (по вопросу отмены заградительной пошлины — ред.), мы у них закупаем много цитрусовых, мы паритет тут найдем", — отметил Данкверт.