МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Украинский президент Петр Порошенко предложил расторгнуть договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Соответствующий законопроект он внес в парламент страны, принять его могут в кратчайшие сроки. В России не сомневаются, что он будет поддержан большинством депутатов украинского парламента.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ включает в себя все сферы двустороннего взаимодействия – политическую, экономическую, социальную и культурную. Так, он позволял гражданам Украины перемещаться и работать в РФ, переводить капиталы.

Кроме этого, договор закреплял принципы стратегического партнерства, признания нерушимости границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Данный документ был подписан в Киеве в 1997 году и вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В 2009 году именно так и произошло. Однако на фоне обострения отношений украинские власти приняли решение не продлять его, таким образом, срок действия договора истек бы в апреле 2019 года. Порошенко решил ускорить события.

Помимо этого, глава МИД Украины Павел Климкин также заявлял, что власти пересматривают всю договорно-правовую базу с Россией и уже прекратили действие 48 соглашений с Москвой. Ранее Украина денонсировала договоры о военном сотрудничестве, атомной энергетике, экономическом сотрудничестве.

НА КОНУ ВЛАСТЬ

Эксперты уверены, что педалирование Украиной разрыва соглашений с РФ является частью предвыборного пиара. По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, де-факто прекращение действия соглашения сейчас или весной роли не играет.

"Однако разжигают эту ситуацию с подачи политтехнологов. Дело в том, что рейтинг у Порошенко сейчас не превышает 7%, и велика вероятность, что он не выйдет даже во второй тур. Есть кандидаты, у которых все шансы набрать больше голосов. В этой ситуации ему выгодно пользоваться антироссийской картой, чтобы выбить козыри у оппонентов, упрекнув их в том, что они "за Россию", если те начнут протестовать против расторжения", — пояснил он.

Демарш Порошенко явно связан с предвыборной борьбой на Украине, согласен заведующий кафедрой политической экономии и истории экономических наук РЭУ им. Г.В. Плеханова Руслан Дзарасов.

"Итоги первого срока пребывания у власти Порошенко не впечатляют. В который раз он стремится сыграть на раздувании антироссийских настроений. После провокации в Керченском проливе, украинские власти стремятся показать свою твердость в отношении России. Именно в связи с этим они ввели военное положение и разорвали многие еще действующие соглашения между нашими странами", — отметил он.

ЧТО ДАЛЬШЕ

По словам экспертов, отказ от продления договора лишь дополнит серию враждебных действий украинского руководства, поскольку де-факто документ уже не действует. Ведь он предполагает стратегическое партнерство двух стран на основе принципов взаимного уважения, суверенитета, мирного урегулирования споров и других правил добрососедства.

"Эти принципы и раньше не раз подвергались испытанию нашими украинскими партнерами, а после государственного переворота февраля 2014 года и вовсе были отброшены новым киевским режимом. Так что речь идет о формальном отказе Украины от уже фактически неисполняемого ею договора", — говорит Дзарасов.

Если соглашение о дружбе, которое является своеобразным "сводом" договоренностей по многим направлениям, будет разорвано по жесткому сценарию, последствия спрогнозировать сложно. Это и проблемы с транзитом груза и транспорта через украинскую территорию в Европу, и невозможность украинцам работать в РФ, и проблемы с переводом средств, и военно-политические сложности.

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Однако, исходя из того, что украинская сторона рвет соглашения весьма аккуратно, не трогая принципиально важные, такие, как договоренность о транзите газа, можно предположить, что до крайних мер не дойдет. "Все понимают, что не будет транзита газа – не будет и реверса, а перед отопительным сезоном это смерти подобно, не будет и миллиардов долларов в бюджет. Поэтому есть шанс, что и здесь договор не разорвут полностью, а сделают это лишь частично. Или вовсе спустят на тормозах, ведь договор заканчивается в апреле, а выборы в марте", — рассуждает Абзалов.

К договорам, которые также могут подвергнуться пересмотру, он относит договор о статусе Азовского моря, который идет в паре с договором о рыболовстве. В этом случае зона для украинских рыбаков может быть сжата до 200 миль и останется лишь в границе территориальных вод.

Главное, чтобы этот откровенно враждебный шаг не привел к военной эскалации на Донбассе, надеется Дзарасов. Такое вполне возможно в сложившейся ситуации. Остается надеяться, что украинское руководство не решится на подобную авантюру, помня свои военные неудачи лета 2014 года.