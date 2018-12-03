МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 59,3% с 57,7% в октябре, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения индикатора до 57,6%.

Показатель выше отметки в 50% говорит о росте деловой активности в производственном секторе, ниже — о ее спаде.

ISM основан в 1915 году, является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров.