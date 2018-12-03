МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" рекомендовал акционерам избрать в свой состав нового представителя от китайской Sinopec — руководителя химического департамента Sinopec Corporation Ли Чэнфэна, следует из материалов "Сибура".

Акционеры "Сибура" на собрании 27 декабря изберут новый состав совета директоров. Совет рекомендовал переизбрать всех своих членов, кроме вице-президента Sinopec Чан Чжэньюн (Chang Zhenyong). Вместо нее предложена кандидатура Ли Чэнфэна.

Совет директоров "Сибура" состоит из 12 членов. К переизбранию рекомендованы совладельцы компании Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, президент "Ладога менеджмент" и член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, член правления "Сибура" Владимир Разумов и исполнительный вице-президент Фонда Шелкового пути Ван Дань (Wang Dan).

Также совет рекомендовал переизбрать всех четырех независимых директоров: Питера Ллойд О'Брайена, Сергея Васнецова, Андрея Верникова и Алексея Комиссарова.

Соладельцу "Новатэка" Леониду Михельсону принадлежат 48,5% акций "Сибура", из которых 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку. Оставшиеся 34,08% акций Михельсону принадлежат через ООО "Траст". Также в числе акционеров ПАО "Сибур Холдинга" Тимченко (17%), действующий и бывший менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), Фонд Шелкового пути (10%).