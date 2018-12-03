МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Банк России выявил признаки вывода активов из банка "Агросоюз" на 7 миллиардов рублей путем переуступки ссудной задолженности физических и юридических лиц, сообщает регулятор.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка с 7 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе, в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Временной администрацией по управлению ООО КБ "Агросоюз"… в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявлены операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 7 миллиардов рублей, осуществленные бывшим руководством и собственниками банка в преддверии отзыва лицензии", — говорится в сообщении.

Сейчас временная администрация подготавливает материалы для направления в суд заявления о признании указанных сделок недействительными.

Выплаты вкладчикам банка осуществляются с 19 ноября через Сбербанк. АСВ в середине ноября оценивало их объем примерно в 8,1 миллиарда рублей. АСВ к 27 ноября выплатило вкладчикам банка "Агросоюз" 65% страхового возмещения.

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Агросоюз" на 1 октября занимал 198-е место в банковской системе РФ.