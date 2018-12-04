МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Для государства институт конфискации имущества оказался убыточным, пишет РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты (СП) по результатам проверки эффективности реализации конфиската.

Аудиторам удалось выяснить, что финансовые затраты на хранение конфиската превышают доходы, полученные при его реализации.

"В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации — 180 млн рублей, за первое полугодие 2018 года — 62 млн и 64 млн рублей соответственно", — цитирует издание выводы экспертов.

У государства не получается эффективно использовать конфискованное имущество, так как основные документы в этой сфере потеряли свою актуальность. По мнению аудитора Максима Рохмистрова, "правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием — учет — экспертиза — оценка — реализация — переработка — уничтожение".

У аудиторов вызывает сомнения и достоверность данных по оценке конфиската. В качестве примера приводится стоимость шести наручных часов известных брендов, которые были конфискованы в Новосибирске: первоначально их оценили в 136 тыс рублей, повторно — в 1,3 млн рублей.

Ответственность за реализацию конфиската лежит на Росимуществе.

"В пресс-службе ведомства пояснили, что в течение нескольких лет (до 2017 г.) конфискат можно было направлять только на утилизацию или уничтожение из-за отсутствия порядка его реализации. Но и эти понятия нормативно не определены, в процессе не ведется фото- и видеофиксация", — пишет РБК.