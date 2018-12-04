БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал концепцию создания бюджета еврозоны, сообщил во вторник глава Еврогруппы Марио Сентено.

"Мы сделали. После нескольких месяцев напряженных переговоров, напряженных и долгих встреч мы согласовали всесторонний план евро. План поддержан всеми", — сказал Сентено журналистам в Брюсселе.

По настоянию Германии, ведущей экономики Евросоюза, бюджет еврозоны должен стать частью бюджета ЕС, так как это обеспечит соблюдение обычных правил бюджетного контроля и участие парламента в принятии решений.

Ранее кабинет министров ФРГ сообщил, что Германия и Франция выступают за формирование бюджета еврозоны с 2021 года.