МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. На начало ноября задолженность по заработной плате в РФ составила свыше 3 миллиардов рублей, сообщает Роструд. При этом 47% задолженности приходится на работников обрабатывающих производств, 20% – на строительство.

"Суммарная задолженность по заработной плате в стране по состоянию на начало ноября составила 3,209 млрд рублей перед 46,7 тысячи человек, из которых 47% – работники обрабатывающих производств, 20% – строительства", — сообщает ведомство.

Отмечается, что в текущем году на многих предприятиях по стране удалось погасить многомиллионные долги по зарплате. "Так, более 350 миллионов рублей выплачено работникам санкт-петербургского ООО "Стройгазконсалтинг 2", задолженность 125,9 миллиона рублей погашена перед работниками оренбургского ООО "Уралэлектрострой", более 63 миллионов рублей выплатили в АО "ПК ДИТЭКО" в Иркутской области, в свердловском ОАО "Металлист" погашено 56,4 миллиона рублей", — пояснили в ведомстве.

Как заявил глава Роструда Всеволод Вуколов, "самая сложная ситуация складывается с организациями-должниками, находящимися в стадии банкротства". Он добавил, что зачастую невозможно определить сроки погашения задолженности по заработной плате в России.

"Глубина задолженности в таких организациях составляет более полугода и продолжает расти, так как владельцем своевременно не принимались необходимые решения", – сказал Вукулов.

Так, по данным Роструда, в Санкт-Петербурге среди основных должников-банкротов — ЗАО "Северо-Западная инжиниринговая корпорация", ее долги перед сотрудниками составляют 54,2 млн рублей. В Краснодарском крае это ООО "ДСМУ-Застрой", долги — 78,2 млн рублей. В Волгоградской области уже несколько лет подряд главным должником является ООО "Волгоградский завод буровой техники", это предприятие должно персоналу (1499 сотрудников) 164 млн рублей и тянется еще с начала 2014 года.