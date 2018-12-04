МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО) заблокировала запрос США по созданию панели арбитров по спору с Россией по ее дополнительным пошлинам на импорт определенной продукции из Соединенных Штатов после введения ими новых тарифов на ввоз стали и алюминия, говорится сообщении ВТО.

"Россия заблокировала первый запрос от США о создании панели арбитров по вопросу дополнительных импортных пошлин, введенных Россией в ответ на пошлины США на сталь и алюминий", — отметили в ВТО.

В настоящий момент в организации сформированы панели арбитров, которые рассматривают ответные меры Канады, Китая, ЕС и Мексики на пошлины США.

США в конце августа 2018 года запросили консультации в ВТО с РФ, которые прошли 9 ноября, но спора не разрешили. США подали первый запрос на создание группы арбитров ВТО в этом деле, который, по правилам организации, может быть отклонен. Повторный запрос отклонить нельзя.

Россия приняла 6 июля и с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий. Так, были повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки этих пошлин составляют от 25% до 40%.