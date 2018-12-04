МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Количество частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, увеличилось почти в 3 раза за последние 5 лет, в 2018 году их более 2,7 тысячи, сообщила пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

"К 2013 году из 8 059 медицинских организаций, вовлеченных в систему ОМС, лишь 1 029 составляли организации частной формы собственности, к 2018 году из общего числа медицинских организаций (9 145) их число составило уже 2 782", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в системе госгарантий частный бизнес занимает более 30% от общего числа медицинских организаций, работающих в системе ОМС, до 2010 года на долю частных медицинских организаций в системе ОМС приходилось всего 7,6%, уточнили в пресс-службе.

Система ОМС обеспечивает равные права для участия медицинских организаций любой формы собственности, частным медицинским организациям достаточно подать уведомления в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, отметили в пресс-службе.