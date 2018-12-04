МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Динамика экономической активности в РФ в октябре соответствовала прогнозу ЦБ, который предполагает рост ВВП страны на 1,5-2% в 2018 году, говорится в октябрьском информационно-аналитическом комментарии "Экономика" Банка России.

"Российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным. Динамика показателей экономической активности в октябре соответствовала прогнозу Банка России, предполагающему рост ВВП на 1,5-2% в 2018 году", — говорится в комментарии.

В октябре эффект базы обусловил рост выпуска сельхозпродукции на 11,9% в годовом выражении, темп прироста промышленного производства ускорился до 3,7% с 2,1% в сентябре — в основном также за счет эффекта базы и календарного фактора. Однако выпуск в промышленности с исключением сезонности сократился, по оценкам ЦБ, отмечают авторы.

"Слабая динамика производства наблюдалась в ряде промышленных производств. Во-первых, произошло существенное сокращение выпуска инвестиционных товаров в месячном выражении с исключением сезонности. Значительно сократился выпуск сельскохозяйственного оборудования, что связано со снижением спроса со стороны аграриев", — говорится в комментарии.

Во-вторых, неустойчивая динамика отмечалась в переработке сырья за исключением деревообработки и металлургии, "в которой впервые за три месяца наблюдался уверенный рост". Также в комментарии отмечается, что после ускорения в сентябре замедлился рост добычи нефти, также продолжила снижаться добыча газа и угля.