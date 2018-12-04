МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики РФ на 2018 год до 1,6% против 1,5% ранее, при этом в следующем году банк ожидает замедления роста российского ВВП до 1,5% против предыдущих 1,8%, говорится в опубликованном во вторник докладе международной организации об экономике России.

Прогноз ВБ по темпам роста ВВП РФ на 2020 год остался неизменным – он ожидается на уровне 1,8%.

"Перспективы экономического роста в России на 2018-2020 годы остаются невысокими: прогнозные темпы роста составляют от 1,5% до 1,8%", — отмечается в документе. "Это говорит о том, что по темпам роста Россия будет отставать от среднего показателя стран с развивающимся рынком и формирующейся экономикой (4,6%) и обгонит страны с высоким уровнем доходов (1,7%) только в 2020 году", — отмечают аналитики организации.

Благоприятным фактором для экономического роста в России в ближайшие годы, по мнению авторов доклада, может стать рост цен на нефть выше прогнозируемого уровня. Неблагоприятные факторы связаны с возможным расширением санкций и сохранением геополитической напряженности.

Согласно прогнозу, в 2019 году ожидается некоторое замедление экономического роста, несмотря на ожидаемый рост инвестиций в инфраструктурные проекты. Авторы доклада связывают это с замедлением спроса на фоне снижения темпов роста реальных зарплат.

В 2020 году Всемирный банк ожидает ускорения роста ВВП России до 1,8%. Согласно этому прогнозу, рост потребления домохозяйств немного восстановится после снижения в 2019 году. Кроме того, если создаваемый правительством Фонд развития зарекомендует себя как эффективный государственный инструмент, то инвестиции в основной капитал также несколько повысятся.

Также по прогнозу ВБ, ожидается снижение потенциальных темпов роста российской экономики в ближайшие годы — к 2022 году они окажутся на минимальном уроне в 1,3%, однако после этого ситуация начнет исправляться и благодаря начавшимся в РФ реформам, к 2028 году потенциальные темпы роста ВВП РФ достигнут 3%.

"Что касается будущей траектории роста, то согласно базовому сценарию, сохранится тенденция постепенного снижения темпов потенциального роста российской экономики с 1,5% в 2017 году до минимума, равного 1,3%, в 2022 году. Однако после этого ожидается постепенное восстановление темпов роста — в основном, за счет стабилизации численности рабочей силы", — говорится в документе.

"Как показывает моделирование рассматриваемых в настоящее время правительством России реформ, таких как пенсионная реформа, увеличение притока мигрантов, рост инвестиций и постепенное ускорение роста СФП (структурной факторной производительности — ред.), они могут увеличить потенциальный рост российской экономики до 3% в 2028 году", — отмечает Всемирный банк.

При этом, по мнению авторов доклада, при реализации пакета реформ в России правительству стоит учитывать, что проведение множества реформ одновременно, а не постепенно, может усилить их эффект, однако для практической отдачи от них может потребоваться больше времени, чем предполагается.

"Важно подчеркнуть, что при проведении любых структурных реформ бывают и выигравшие, и проигравшие. Кроме того, находящиеся в меньшинстве заинтересованные силы могут повернуть вспять реформы, проводимые на благо всего общества", — предупреждает Всемирный банк.

"Отмечаемый в настоящее время циклический подъем экономики — благоприятное время для проведения в России реформ, которые могут обеспечить долгосрочные выгоды. Для ослабления влияния краткосрочных рисков и долгосрочных неблагоприятных факторов со временем потребуется принятие надлежащих мер государственной политики. Таким образом, пакет мер, обеспечивающих существенные выгоды на раннем этапе, имеет больше шансов на успех в долгосрочной перспективе", — говорится в документе.