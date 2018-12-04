ГОРКИ, 4 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила предоставления в ФАС иностранцами и находящимися под их контролем организациями данных о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах, соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

Предварительно о подписании постановлений рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым.

"Мы выпустили решение, я имею в виду правительство Российской Федерации, по отчетности и контролю за бенефициарами владельцев, что, собственно, необходимо для надлежащего выполнения вами своих функций как федерального антимонопольного органа", — сказал глава правительства, отметив, что речь идет о том, чтобы "сама обязанность по получению информации, по предоставлению информации возлагалась на этих владельцев".

"Надеюсь, это позволит более четко и более оперативно выстроить работу", — добавил премьер, обращаясь к Артемьеву.

В свою очередь пресс-служба кабмина в своем сообщении указала, что федеральным законом от 31 мая 2018 года внесены изменения в ряд законодательных актов в части уточнения понятия "иностранный инвестор", а также установлено, что заявитель сделки при подаче ходатайства о ее предварительном согласовании обязан представлять в ФАС сведения о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

"Подписанными постановлениями устанавливается порядок представления иностранными инвесторами информации, необходимой для принятия уполномоченными органами решений в целях обеспечения контроля за осуществлением иностранных инвестиций", — отмечается в сообщении. Кабмин уточняет, что речь идет как о предварительном согласовании сделок, так и об уведомлении о совершенных сделках.