МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Существенные объемы поступающего в Росимущество конфискованного имущества является контрафактом и, по действующему законодательству, подлежит утилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее Счетная палата РФ сообщила, что Росимущество не может эффективно распоряжаться обращенным в собственность государства имуществом из-за отсутствия достаточного нормативного правового регулирования этой сферы. Надзорное ведомство указало на то, что значительные расходы на хранение имущества превышают доходы от его реализации. Так, в 2017 году расходы за хранение составили 222 миллиона рублей, а доходы от реализации — 180 миллионов рублей.

"Существенные объемы поступающего в Росимущество для дальнейшего распоряжения имущества — это контрафактная продукция. Соответственно, все имущество с такими характеристиками не может быть выпущено в оборот и должно быть уничтожено", — говорится в сообщении Росимущества.

Помимо этого, указывает ведомство, в части распоряжения отдельными видами конфискованного имущества действующее законодательство предписывает направлять исключительно на уничтожение (товары легкой промышленности, водно-биологические ресурсы, игровое и лотерейное оборудование). Кроме того, масса имущества не имеет разрешительных документов и подтверждения соответствия требованиям технического регулирования, у многих товаров неизвестны ни производитель, ни страна производства.

В Росимуществе напомнили, что до 2017 года ведомство не имело возможности реализовывать конфискат из-за отсутствия установленного нормативного порядка. "С начала 2017 года агентство получило полноценную возможность продавать конфискат, при этом на электронных торгах. В этот период фактически начался процесс становления и организации процедур реализации конфискованного имущества… На протяжении 2017 года рынок пытался понять и привыкнуть к формату реализации конфиската. Сейчас мы уже видим и достаточное количество участников торгов (на некоторые лоты поступает до 100 заявок) и более активную позицию рынка в целом", — полагают в ведомстве.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос с иными ведомствами изменений в законодательство в части возложения бремени затрат на уничтожение на бывших владельцев (в случае их установления), отметили в Росимуществе.