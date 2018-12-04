МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, закрыла сделку по приобретению компании "Алтайский бройлер", сумма сделки составила 4,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черкизово".

В компании рассказали, что основатель группы Игорь Бабаев и председатель совета директоров "Черкизово" Евгений Михайлов провели встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, в ходе которой обсудили взаимное сотрудничество и планы группы по развитию в Сибири.

"Как сообщил Игорь Бабаев, компания закрыла сделку по приобретению местного производителя "Алтайский бройлер". Покупка птицефабрики позволит "Черкизово" выйти на рынок Сибирского федерального округа и еще больше упрочит позиции группы на российском рынке мяса птицы. Сумма сделки составила 4,6 миллиарда рублей", — добавили в пресс-службе.

Основатель "Черкизово", слова которого привели в компании, указал, что группа продолжает процесс консолидации птицеводческой отрасли. "Данное приобретение полностью соответствует стратегии развития группы. Сибирь — важный для нас регион, в наших планах — активная экспансия и выход в крупнейшие города Сибирского округа", — добавил Бабаев.

По его словам, "Черкизово" в течение ближайших двух-трех лет планирует увеличить производственные мощности птицефабрики в Алтайском крае до 100 тысяч тонн мяса птицы в год с почти 60 тысяч. Кроме того, группа в перспективе не исключает выхода на другие традиционные для нее рынки.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes.