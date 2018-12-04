БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия приветствует предварительную договоренность в Евросоюзе по пакету реформ банковского сектора, говорится в сообщении ЕК.

"Завершение (формирования — ред.) банковского союза: Еврокомиссия приветствует политическое соглашение для дальнейшего сокращения рисков в банковском секторе ЕС", — говорится в релизе.

ЕК сообщает, что Европарламент и Совет стран ЕС достигли предварительного политического соглашения по пакету банковских реформ, предложенных Еврокомиссией ещё в ноябре 2016 года. Реформы направлены, в том числе, на снижение риска в банковском секторе ЕС, а также на повышение устойчивости банков.

"Этот пакет вносит значительный вклад в дальнейшее сокращение рисков в банках ЕС, а также является важным элементом для завершения (создания — ред.) банковского союза ЕС. Он основан на существующих банковских правилах, внедряет международные стандарты", — говорится в релизе.

За этим политическим соглашением последует дальнейшая техническая работа над текстом реформ. Затем документ ещё должны будут одобрить Совет ЕС и Европарламент.