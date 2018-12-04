МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Минфин РФ закрыл сделку по первому с 2013 года размещению облигаций внешнего займа РФ, номинированных в евро, говорится в сообщении министерства.

Объем размещения бумаг с погашением через 7 лет ("Россия-2025") составил 1 миллиард евро по номиналу, доходность — 3% годовых. Как и ранее, размещение было проведено без привлечения иностранных банков-организаторов. Агентом по размещению выступил "ВТБ Капитал". Расчеты по еврооблигациям будут осуществляться через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear.

"Результаты сделки свидетельствуют, что, невзирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", — говорится в сообщении.

"Как и при размещении еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Объяснимо больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%)", — сообщает Минфин. Банки приобрели 64% выпуска, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.

Таким образом, отмечает Минфин, России удалось не только сохранить присутствие на международном рынке капитала, но и создать устойчивый ориентир по стоимости российского риска в евро, расширить базу держателей государственных ценных бумаг РФ и диверсифицировать свой валютный долговой портфель.