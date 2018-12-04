МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Участники валютного рынка обсуждают с ЦБ РФ возможность информирования его о предстоящих крупных нестандартных сделках купли-продажи валюты, чтобы не попасть под подозрение регулятора в манипулировании курсом, рассказал РИА Новости президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

"Вопрос манипулирования очень чувствительный, и любое подозрение в манипулировании вызывает у надзора вопросы к тому, кто теоретически мог манипулировать, а банк, который проводит сделки с крупными клиентами, всегда боится, чтоб его не обвинили в манипулировании. В связи с тем, что существует практика, что трейдеры могут быть обвинены, что они занимаются фронтраннингом, то есть когда они делают сделки перед тем, как выйти с большим объемом средств клиента. Естественно, банки озаботились тем, чтобы таких обвинений не было", — сказал он в кулуарах XIV международного финансового форума NFA-2018.

Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой источники на финансовом рынке сообщило, что Банк России обсуждал с крупнейшими игроками, работающими на валютном рынке, создание "канала коммуникации" для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, которые могут существенно повлиять на курс рубля. По данным агентства, такая инициатива регулятора вызвала обеспокоенность среди участников рынка, поскольку сделки между банком и его клиентом обычно не разглашаются.

"Это был запрос со стороны участников Банку России: "А как вы считаете?.." Это просто было обсуждение в рамках совместного совета по валютному рынку Национальной финансовой ассоциации (НФА) и ACI Russia. Обменялись мнениями, возможно ли такое информирование, Банк России сказал, что теоретически можно на эту тему подумать. Это как один из вариантов, он не является принятым или утвержденным", — указал Заблоцкий.

Он отметил, что банки конвертируют большие объемы средств своих клиентов как в рубли, так и в валюту, в том числе и на Московской бирже. "Большие объемы, единовременно выставленные на биржи, могут каким-то образом двигать рынок. К этому движению обычно пристальное внимание. Банки, ведя себя достаточно добропорядочно, выставляя заявки, при этом понимают, что если объем будет такой, что он подвинет рынок, на это всегда могут обратить внимание", — пояснил глава НФА.

"Одним из таких вариантов, который бы лишал такой подозрительности со стороны регулятора, и возникло такое предложение: "А может быть, если у банка есть крупный заказ на продажу валюты или покупку валюты, может быть об этом заранее предупреждать, чтобы потом не быть обвиненным, что ты как-то не так продал или купил?" — сказал он.