МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект об улучшении условий для предпринимателей в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР), сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Цель законопроекта — совершенствование условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в территориях опережающего социально-экономического развития. Законопроектом предлагается расширить перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в соглашении о создании ТОР", — говорится в сообщении.

В частности, в соглашении может быть установлен порядок исполнения регионом или муниципальным образованием обязательств по финансированию размещения объектов инфраструктуры ТОР. Кроме того, соглашением может быть определена ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных им обязательств.

Документ также предусматривает возможность включения в границы ТОР частей поверхностных водных объектов. Это позволит резидентам ТОР осуществлять связанную с использованием водных объектов рекреационную деятельность, строительство гидротехнических сооружений.

Резидент территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% — на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.