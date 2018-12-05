МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре снизился до 55,6 пункта с 56,9 пункта в октябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. При этом совокупный индекс объемов производства составил 55 пунктов в ноябре, опустившись с октябрьских 55,8 пункта.

Как отмечает Markit, деловые ожидания относительно роста деловой активности в ближайшем году понизились в ноябре. Тем не менее, степень оптимизма была высокой и в целом соответствовала долгосрочному среднему уровню. Компании прогнозируют устойчивый рост новых заказов и планируют повысить рекламную активность.

"Российские компании сферы услуг продемонстрировали стабильность в ноябре, указав на очередное резкое расширение деловой активности. Рост новых заказов оставался высоким в условиях усиления внутреннего и внешнего спроса. Несмотря на ускорение сокращения объемов незавершенных заказов, компании продолжали расширять штатное расписание, причем темпы создания рабочих мест достигли семимесячного максимума", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

"Между тем, затраты на топливо и импорт продолжали заметно расти. Однако благодаря усилению спроса, компании сферы услуг имели возможность существенно увеличить тарифы на свои услуги. Таким образом, некоторое давление на прибыль было снято", — добавила Джонс.