ПЕКИН, 5 дек — ПРАЙМ. Госсовет Китая в среду объявил о намерении осуществить меры стимулирования занятости на фоне появляющихся признаков ослабления рынка труда страны, сообщает Dow Jones.

Недавно опубликованные индикаторы свидетельствуют о том, что работодатели планируют сократить численность своих сотрудников отчасти и из-за увеличения неопределенности перспектив торговых отношений с США, хотя, согласно официальным данным, в последние месяцы уровень безработицы в Китае остается без изменений.

В заявлении Госсовета Китая, размещенном на сайте правительства в среду и датированном 16 ноября, говорится о том, что властям необходимо обратить пристальное внимание на последствия возросшего давления на экономику страны.

Работодатели, которые не будут осуществлять массовые увольнения сотрудников, получат возврат по крайней мере половины суммы, потраченной на социальное страхование сотрудников в этом году, заявили в Госсовете.

Малые компании, которые подписывают трудовые договоры с сотрудниками более чем на год, могут получить гарантированные займы в размере до 3 млн юаней под более низкий процент, при этом местные власти будут субсидировать эти займы.

В некоторых районах страны местные власти предпринимают собственные меры поддержки работодателей. В понедельник власти провинции Гуандун заявили о том, что до конца 2020 года ставки социального страхования для местных компаний будут пониженными.

Официальные результаты опросов компаний производственного и непроизводственного секторов Китая в течение трех месяцев подряд свидетельствуют о намерении работодателей сократить численность персонала.

Согласно официальным данным, безработица в 31 крупном городе Китая в октябре составила 4,7%, оставшись без изменений по сравнению с сентябрем.