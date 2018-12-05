МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Объем средств на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 декабря по 14 января должен составить 366,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минфина России.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 366,1 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 17,4 миллиарда рублей", — сообщило министерство.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре 2018 года в размере 359,1 миллиарда рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2018 года составило плюс 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении.

ЦБ в середине сентября принял решение не покупать валюту на рынке для Минфина до конца года, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. В этом случае конвертация предназначенных для таких покупок средств проводится путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у ЦБ без совершения им эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке.

В ноябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор считает возможным возобновление регулярных покупок валюты для Минфина с 15 января при сохранении нынешней ситуации на финансовых рынках, объявит окончательное решение 14 декабря. По ее словам, решение по отложенным покупкам будет позже, но в любом случае они будут растянуты как минимум до 2021 года.