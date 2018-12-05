МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Представители Санкт-Петербургского горного университета достигли предварительных договорённостей с руководством АО "Полюс Алдан" о научном сопровождении ряда проектов компании, сообщили агентству "Прайм" в университете.

"Полюс Алдан", входящее в состав группы "Полюс", занимается разработкой Куранахского рудного поля, запасы которого составляют около 256 тонн металла.

Среди направлений сотрудничества – геофизические исследования, совершенствование технологического процесса кучного выщелачивания, дальнейшее повышение эффективности работы Куранахской золотоизвлекающей фабрики. По прогнозам, в 2018 году на ней будет произведено около 6,2 тонн металла.

"Долгое время считалось, что переработка 3800 тонн – это предел фабрики. Но за три последних года мы внедрили ряд инноваций, как в измельчение, так и в процесс сорбционного выщелачивания, что позволило нам увеличить объем переработки на 32%", — отмечает управляющий директор АО "Полюс Алдан" Алексей Носков.

Доцент кафедры взрывного дела Горного университета Сергей Хохлов, возглавлявший делегацию, рассказал, что компания также заинтересована в разработке более совершенной рецептуры взрывчатых веществ, применяемых в процессе добычи руды. Это связано со специфическими условиями месторождений и климатическими особенностями – вечной мерзлотой и температурным контрастом. Годовая амплитуда из-за суровой зимы и засушливого лета здесь может превышать 100 °C.

"Мы также займёмся обоснованием мероприятий по минимизации негативного влияния производства на окружающую среду и последующей рекультивации нарушенных земель", — сказал Хохлов.

Месторождения Куранахского рудного поля были открыты в середине 50-х годов прошлого века. С начала их эксплуатации суммарная добыча из недр превысила 350 тонн золота.