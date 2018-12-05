БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Странам Евросоюза следует расширять использование евро в сделках в сфере энергетики с третьими странами и участниками европейского рынка, говорится в рекомендации ЕК, принятой в среду.

"Государствам-членам следует содействовать более широкому использованию евро в отношениях с третьими странами в сфере энергетики, в том числе в контрактах в рамках двусторонних и многосторонних международных соглашений" или таких документов, как меморандумы о взаимопонимании, говорится в документе.

Странам также рекомендуется "поощрять и облегчать более широкое использование евро участниками европейского рынка в сделках в области энергетики".