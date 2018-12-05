БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия призывает страны ЕС стимулировать расширение использования евро в стратегических секторах экономики, говорится в сообщении ЕК.

Еврокомиссия предлагает лидерам стран ЕС на саммите в декабре обсудить международную роль евро, говорится в релизе. ЕК также намерена провести консультации по более широкому использованию евро в сделках по нефти и газу.

"Еврокомиссия призывает страны-члены стимулировать более широкое использование евро в стратегических секторах. Несмотря на свою позицию крупных покупателей, а также важных производителей, европейский бизнес по-прежнему торгует в долларах США на ключевых стратегических рынках, часто даже между собой", — отмечает ЕК.

Это подвергает их валютному и политическому рискам, таким как односторонние решения, которые напрямую затрагивают номинированные в долларах сделки, пишет ЕК. "В этом контексте Еврокомиссия приняла сегодня рекомендацию по продвижению более широкого использования евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях", — говорится в релизе.

Еврокомиссия запустит серию консультаций с заинтересованными сторонами по более широкому использованию евро в сделках по нефти и газу и сообщит о результатах летом 2019 года. "Еврокомиссия начнет консультации о потенциале рынка для более широкого использования номинированных в евро транзакций по нефти, нефтепродуктам и газу", — говорится в релизе.