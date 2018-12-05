МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch по-прежнему ожидает роста мировой экономики в текущем году на 3,3%, говорится в декабрьском мировом экономическом прогнозе (GEO) агентства.

Fitch также сохранило прогноз роста на 2019 год на уровне сентябрьской оценки в 3,1%. В 2020 году агентство ожидает экономической рост на уровне 3%.

"Мировая экономика продолжает расти быстрыми темпами, но на картине мирового роста начинают появляться трещины", — приводятся в релизе слова старшего экономиста Fitch Брайана Култона (Brian Coulton). Эксперт отметил замедление мировой торговли и разочарование относительно роста экономики еврозоны.

Прогнозы роста ВВП еврозоны ухудшены до 1,9% в текущем году и 1,7% в следующем с сентябрьских оценок на уровне 2% и 1,8% соответственно. Прогнозы роста экономики Китая не были изменены, но "замедление, которое мы какое-то время ожидали, теперь проявляется", отмечают аналитики агентства.

По мнению Fitch, ЕЦБ воздержится от увеличения ключевой ставки до 2020 года, а ФРС США, как ожидается, в 2019 году повысит ставку трижды. Рост ВВП США при этом остается на пути достижения 3% в текущем году, тогда как в следующем году рост замедлится, считает Fitch.