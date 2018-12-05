МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 5,146 миллиарда рублей из предложенных 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

Цена отсечения составила 92,001% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,59% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,0294% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,59% годовых. Спрос — 8,392 миллиарда рублей.

Ранее ведомство разместило ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 14,94 миллиарда рублей из предложенных 15 миллиардов рублей.

Цена отсечения составила 88,01% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,85% годовых. Средневзвешенная цена составила 88,3055% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,81% годовых. Спрос — 19,159 миллиарда рублей.