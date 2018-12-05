БРЮССЕЛЬ, 5 дек /ПРАЙМ/. Еврокомиссия и Украина выразили намерение провести следующую трёхстороннюю встречу по транзиту газа из РФ в Евросоюз через Украину на политическом уровне в начале следующего года, говорится в заявлении ЕК после встречи вице-президента комиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Обе стороны выразили намерение провести следующую трехстороннюю встречу на политическом уровне в начале следующего года", — говорится в сообщении.

Перед ней может состояться "техническая встреча с участием экспертов", отмечается в заявлении.