БРЮССЕЛЬ, 5 дек /ПРАЙМ/. Процесс появления независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины является очень важным элементом трёхсторонних переговоров по транзиту "голубого топлива" между Россией, Украиной и Еврокомиссией, говорится в заявлении ЕК после встречи вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Еврокомиссия готова помогать в этом процессе (анбандлинга, то есть отделения функций оператора ГТС Украины — ред.) в ближайшие недели и в течение 2019 года, поскольку это также является важнейшим элементом трёхсторонних переговоров по газу", — говорится в нем.