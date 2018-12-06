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КОММЕРСАНТ

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— Съеденному верить — По оценке экономистов РАНХиГС, в России сейчас нет точных статистических данных о потреблении продовольствия, а единственным относительно достоверным свидетельством качества питания россиян является прирост числа страдающих ожирением. Мало того, данные о производстве продуктов расходятся с данными об их потреблении. В этой ситуации популярные во власти обсуждения мер по "улучшению рациона населения" ради его здоровья и "продовольственной безопасности" бессмысленны.

— Новые добрые — 5 декабря президент России Владимир Путин принял участие во вручении премии "Доброволец России-2018". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников не может игнорировать тот факт, что ровно год назад именно на таком мероприятии Владимир Путин начал объявлять о том, что решил не в первый раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России,— и проводит неизбежно пересекающиеся параллели.

— Калининград обзаводится — Как выяснил "Ъ", руководство Калининградской области лоббирует в правительстве создание в регионе завода двигателей Hyundai и производств автокомпонентов для BMW и Daimler. Но на локализацию выпуска двигателей рассчитывал Петербург, а в планах BMW и Daimler пока локализации компонентов нет. Участники рынка скептически относятся к идеям региона, а главным интересантом называют калининградский "Автотор", собирающий ряд моделей тех же Hyundai и BMW.

— Голоса положат на цифру — Как стало известно "Ъ", премьер Дмитрий Медведев одобрил предложение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России о присоединении к нацпроекту "Цифровая экономика". В 2018 году бюджет Центризбиркома на информационные технологии оказался вдвое меньше, чем годом ранее, указывают эксперты. За счет участия в "Цифровой экономике" комиссия рассчитывает подключить свои подразделения к интернету, а также запустить проект по дистанционному голосованию.

— Бюджетные деньги работают вполсилы — Анализ исполнения федеральных целевых программ (ФЦП) за январь-сентябрь этого года показал, что только 13 из 24 программ можно признать эффективными — такие оценки были представлены вчера на заседании правительства. Две программы — "Роскосмоса" и Минобрнауки — названы наименее эффективными. Исправить эту ситуацию премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал до конца года. Также чуть менее месяца осталось на решение проблем с исполнением Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), по 104 объектам которой могут быть сорваны сроки ввода в эксплуатацию.

— Европейский венчур доволен собственным ростом — Инновационное технологическое развитие толкает традиционные корпорации в сторону венчурного инвестирования, Европа переживает "тек-хайп" и рассчитывает потеснить Кремниевую долину — об этом шла речь на ежегодной стартап-конференции Slush, прошедшей в Хельсинки. Российские же инноваторы, привезшие на мероприятие подборку отечественных стартапов, надеются на улучшение бизнес-климата, появление необходимых инструментов финансирования внутри страны и на то, что спрос на технологии окажется сильнее санкций.

— Госкомпании не расстаются с единственными — Согласно проекту "Национальный рейтинг прозрачности закупок" (НРПЗ), впервые опубликованному в 2006 году для изучения прозрачности и эффективности рынка госзаказа, негативные тенденции в секторе корпоративных закупок в этом году сохраняются. Отметим, что закупки госкомпаний — самая дорогая и наименее регламентированная часть закупочной деятельности, в год они делают заказов на 29 трлн руб.

— Морякам склеили кластер — В среду, 5 декабря, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал совместный с властями Санкт-Петербурга проект — создание кластера военно-морского флота. За шесть лет — начиная с 1 января 2019 года — планируется создать там учебно-научную базу, перенеся в Кронштадт все военно-морские институты, и построить музеи, гостиницы, рестораны, океанариум, канатную дорогу и другие новые здания, сохранив при этом историческую часть города.

— На Старую площадь выводят новые кадры — Как стало известно "Ъ", в ближайшее время бывший заместитель министра культуры Александр Журавский может перейти на работу в администрацию президента (АП). Он займет должность замначальника управления президента по общественным проектам (УОП). По сведениям "Ъ", в перспективе он может получить функционал другого замначальника УОП, Константина Долгова, когда тот покинет АП.

— Граждан России стали беспокоить отношения с Западом — Число тех, кто считает необходимым "определенно налаживать отношения с США и Европой", за год выросло с 24% до 36%, следует из опроса "Левада-центра". Социологи связывают это с усталостью общества от санкций и контрсанкций. Первый зампред думского комитета по международным делам от КПРФ Дмитрий Новиков призвал не воспринимать результаты опроса как "готовность россиян к капитуляции перед Западом".

— ГИБДД попала в нестандартную ситуацию — Как стало известно "Ъ", Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с просьбой отложить на семь месяцев срок вступления в силу нового стандарта для номеров автомобилей и мотоциклов. Планировалось, что госзнаки будут доступны для граждан уже с 1 января 2019 года, но из-за особенностей системы полицейских госзакупок сделать это не получается. Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть.

— Обвиняемых в стрельбе по спасателям заменили неустановленными лицами — Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве прекратило уголовное преследование фигурантов вызвавшего большой резонанс дела о нападении группы уроженцев Чечни на спасателей МЧС, совершенном в сентябре 2014 года в Новой Москве. Следствие установило, что трое обвиняемых — братья Саид-Магомед и Хусейн Цетиевы и их земляк Хамид Ражапов, отсидевшие около трех лет в СИЗО, непричастны к этому преступлению.

— Банк растащили по звонку из ЦБ — Как стало известно "Ъ", в крахе банка "Динамичные системы" (ДС-банк) оказались замешаны сотрудники ЦБ, надзиравшие за кредитным учреждением. По версии следствия, они предупредили банкиров о проверке и готовившемся отзыве лицензии, после чего из банка вывели все средства. Вскоре предполагаемые участники хищений предстанут перед судом.

— Россия и США нашли вывод из кризиса — Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в затягивании урегулирования сирийского кризиса. Так, вчера в МИД РФ и Генштабе ВС РФ одновременно заявили, что действия США и возглавляемой ими коалиции в Сирии призваны расчленить страну, и в очередной раз обвинили Вашингтон в попустительстве террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

— К Афганистану заходят с североатлантической стороны — Во второй день завершившейся в среду в Брюсселе встречи глав МИДов стран—членов НАТО главным вопросом повестки дня стало афганское урегулирование. Генсек альянса Йенс Столтенберг признал, что ситуация непростая и свой вклад в урегулирование могут внести многие, в том числе Москва. Насколько существенным он будет, может проясниться после запланированного на 7 декабря визита в РФ спецпредставителя США по афганскому урегулированию Залмая Халилзада.

— "Самое главное на должности посла — любовь к стране, куда отправляешься" — Южная Корея после прихода к власти в прошлом году президента Мун Чжэ Ина активизировала сотрудничество с РФ, создав Комитет северного экономического сотрудничества и запустив инициативу "Девяти мостов". Сеул остается одним из ключевых партнеров Москвы в решении северокорейской ядерной проблемы. О том, как бывший юрисконсульт российского посольства в Южной Корее У Юн Гын сам стал послом в РФ и как развиваются отношения двух стран при новом президенте, выяснял обозреватель "Ъ" Михаил Коростиков.

— Интернету плохо без лекарств — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) нашла новый способ продвижения законопроекта о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами, попросив вице-премьера Максима Акимова включить работу над документом в госпрограмму "Цифровая экономика". Это, рассчитывают в ассоциации, позволит ускорить принятие застрявшего в Госдуме документа. Против него выступают традиционные аптеки: активнее всего они говорят о рисках для пациентов, но признают и риски потери существенной части рынка.

— Лизинговые сделки уравняют в прозрачности — Игроки лизингового рынка озаботились вопросами борьбы с демпингом. Информация о заключенных договорах в настоящее время, по сути, раскрывается для всего рынка, чем и пользуются конкуренты, переманивая до четверти клиентов. При этом от такой обязанности освобождены многие крупные лизингодатели, попавшие под санкции.

— ОПЕК+ вычитает миллион — Страны ОПЕК+ принципиально согласовали необходимость сокращения добычи в первом полугодии 2019 года, хотя для России зимой это технологически сложно. Точный объем снижения и распределение квот участники сделки должны утвердить 6 декабря, однако предварительно речь идет об 1 млн баррелей в сутки от уровня сентября или октября.

— Любимчик хакеров — Вероника Горячева про злоключения "Юнистрима". Ни один банк в России в этом году не удостаивался столь пристального внимания хакеров, как "Юнистрим". С начала октября злоумышленники уже четыре раза передали кредитной организации "привет" на доступном для них языке: в октябре были похищены деньги, в ноябре взломан почтовый сервер банка и дважды проводились рассылки вредоносов партнерам "Юнистрима" с его адресов.

— Почта-банк на мобильной связи — По итогам октября Почта-банк обогнал ОТП-банк по выдаче кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитов) и в ближайшее время может занять второе место на этом рынке. Опережающий рост выдач обеспечен ставкой на кредитование приобретения мобильной техники — на этот сегмент приходится около 50% всех POS-кредитов банка.

— РегТех не для всех — В половине российских компаний, интересующихся регуляторными технологиями, еще не внедрили ни одного такого решения. Эффективность РегТеха для бизнеса пока не вполне очевидна, следует из результатов опроса, проведенного Refinitiv. Несмотря на то, что большая часть компаний ожидает роста этого сегмента, среди сдерживающих факторов они выделяют неразвитое законодательство, отсутствие цифрового взаимодействия с госорганами и недостаток квалифицированных кадров.

— Палладий выиграл в автогонках — Впервые с 2002 года палладий стал самым дорогим драгоценным металлом. Его стоимость обновила исторический максимум, достигнув значения $1261,8 за тройскую унцию. За четыре месяца металл вырос в цене на 50%, тогда как золото подорожало всего на 5%, до $1238 за унцию. Повышению цен способствует дефицит металла на рынке в связи с высоким спросом со стороны автомобильной промышленности, в том числе на фоне ужесточения экологических требований.

— Schlumberger опять мешают санкции — Правительственная комиссия по иноинвестициям даже не стала рассматривать приобретение международной Schlumberger крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC). Главным препятствием является постоянное ухудшение отношений РФ и США и перспективы новых санкций. Такое развитие событий увеличивает риск срыва сделки, считают собеседники "Ъ", хотя ФАС все еще не исключает рассмотрения вопроса до конца года.

— Двигатель МС-21 опускают на землю — Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") ищет способ окупить инвестиции в разработку авиадвигателя ПД-14, созданного для самолета МС-21. По традиции, двигатель предложено использовать в газотурбинных установках для энергетики и транспортировки газа.

— "Интер РАО" заберет наследие ТНК-BP — "Интер РАО" планирует в 2019 году консолидировать 100% в Нижневартовской ГРЭС, выкупив блокпакет у принадлежащего "Роснефти" ООО "РН-Актив". Эксперты оценивают долю "Роснефти" в 25% плюс одну акцию ГРЭС в 3,4–5 млрд руб., отмечая, что у "Интер РАО" почти 128 млрд руб. свободных средств и энергохолдинг может позволить себе сделку.

— Соя оказалась неприменима — Стереотипы россиян привели к тому, что продукты из сои, включая молоко из этого продукта, пока занимают не более 1% в объеме продаж. В основном такие товары покупают обеспеченные жители городов-миллионников. Поэтому российские производители в отличие от транснациональных компаний пока избегают выводить на рынок новую линейку продуктов на основе сои.

— Таксистам пересчитывают зарплату — Столичные власти выступили за введение минимальной зарплаты водителей такси, за которой должны следить интернет-агрегаторы. Департамент транспорта Москвы рекомендует сервисам ориентироваться на среднемесячную зарплату водителя автобуса, составляющую около 65-70 тыс. руб. Представители агрегаторов такси напоминают, что являются лишь посредниками между пассажирами и перевозчиками.

— Ремонт мельчает — Снижение покупательского трафика в крупных магазинах, находящихся за МКАД, вынуждает DIY-сети, чьи гипермаркеты в основном находятся в самом ближайшем Подмосковье, искать новые форматы. Так, в 2019 году Leroy Merlin откроет в Москве до трех магазинов площадью от 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. м, где в основном будут представлены товары для дома и дизайн интерьера.

— Книги раскрылись в интернете — Книжные магазины в этом году заметили конкуренцию со стороны онлайн-канала: розница росла только за счет открытия новых точек. По словам издателей, все больше людей покупают книги в интернете из-за разницы в цене. Традиционным книготорговцам остается либо привлекать покупателей за счет акций и снижения цен, либо рассчитывать на льготы от государства.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей — Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб. Такие данные приводит Deloitte в исследовании "Новый год и Рождество – 2019". По ее данным, год назад потребитель был готов немного нарастить праздничные траты – до 17 600 руб., что даже больше, чем до кризиса.

— Накануне юбилея Конституции эксперты заговорили о конституционном кризисе — Станет ли 25-летний юбилей Конституции, который Россия отпразднует 12 декабря, последним, ждет ли нас конституционная реформа и нужна ли она – на эти вопросы в среду пытались ответить участники конференции "Конституция 1993 г.: вызов России и образ будущего", организованной Российской академией народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и Ассоциацией юристов России.

— Россия и Индия близки к контракту на $3,2 млрд о лизинге атомной подлодки — Индийское издание India Today сообщило 4 декабря, что сделка по получению в лизинг от России атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 971 для ВМС Индии находится на завершающей стадии. По информации издания, это соглашение обсуждалось во время визита в Россию на прошлой неделе делегации индийских ВМС, в составе которой были и финансисты.

— Путин объяснил интерес власти к волонтерам — Президент России Владимир Путин второй раз подряд приехал на международный форум добровольцев, который курирует первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Государство продолжит поддерживать волонтерское движение, пообещал он: "Это не значит, что волонтерское движение заканчивается, если заканчивается Год волонтера в 2018 г.

— Через месяц ставка налога на имущество бизнеса увеличится в Москве на 30% — Опасения бизнеса сбылись – с 2019 г. ставка налога на имущество увеличится почти на треть. Будет применяться ставка 2%, сообщил "Ведомостям" представитель департамента экономической политики и развития Москвы.

— Инфляция в 2018 году превысит цель Центробанка — Инфляция в ноябре могла ускориться до 3,9% в годовом выражении с октябрьских 3,5%, следует из недельных данных Росстата. Рост цен, таким образом, вплотную приблизился к таргету ЦБ в 4%, выше которого не был с июня 2017 г.

— Президент Siemens в России: "Разговоры об уходе Siemens из России – это всего лишь спекуляции" — Александр Либеров о том, как компания готовится к новой программе модернизации теплоэлектростанций, и планах глубокой локализации – турбин и поездов "Ласточка" и "Сапсан".

— "Газпром" вывел одно из крупнейших своих месторождений на полную мощность — В среду 5 декабря "Газпром" официально запустил третью очередь Бованенковского месторождения. Это второе по запасам крупнейшее действующее нефтегазоконденсатное месторождение компании после Уренгойского. Его разведанные и предварительно оцененные запасы составляют 4,9 трлн куб. м.

— Аналитики скептически отнеслись к первому смартфону "Яндекса" — Вчера "Яндекс" представил первый в истории компании смартфон, который будет стоить 17 990 руб. С 6 декабря его можно купить в музее "Яндекса" на ул. Тимура Фрунзе, а с 7 декабря гаджет появится в розничных сетях "Вымпелкома", "М.видео" и "Эльдорадо", а также в онлайн-маркетплейсе "Беру" с доставкой по всей России.

— Dea Фридмана и его партнеров готова вложить в проекты в Мексике более $2 млрд — Dea Deutsche Erdoel Михаила Фридмана и его партнеров подписала соглашение о покупке независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, сообщили обе компании. Sierra добычу пока не ведет, компания владеет лицензией на поиск углеводородов на шести шельфовых блоках в Мексике. Их суммарные запасы компания не раскрывает.

— Хакерским атакам подверглась половина компьютеров российской промышленности — Половина компьютеров промышленных предприятий России в 2018 г. столкнулась с киберугрозами, сообщила "Лаборатория Касперского". Причина как в росте интереса киберпреступности к индустриальным организациям, так и недооценка риска самими предприятиями. Ведь традиционные жертвы хакеров (например, финансовый сектор), по наблюдениям "Лаборатории", усиливают киберзащиту.

— Сбербанк меняет условие потребительских кредитов — Сбербанк увеличивает верхнюю границу возраста заемщика для потребительских кредитов на пять лет, до 70 лет на момент погашения займа, следует из информации на сайте банка. Возраст его ипотечного заемщика к моменту погашения кредита по-прежнему не должен превышать 75 лет, предельный возраст получателя кредитки – 65 лет, сообщила пресс-служба.

— Cofix намерена открыть 150 новых кофеен в России — Сеть Cofix в 2019 г. намерена открыть в России 150 новых кофеен, заявил гендиректор "Урбан кофикс раша" Александр Мехришвили: в планах – Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, а также выход в страны СНГ и Европы.

— Группа ГАЗ Олега Дерипаски может продать автозавод "Урал" — Купить предприятие может давний знакомый бизнесмена, создававший вместе с ним автомобильный бизнес, Дмитрий Стрежнев. Член совета директоров и владелец 10% "Еврохима" Дмитрий Стрежнев ведет переговоры о покупке у группы ГАЗ автомобильного завода "Урал", рассказали "Ведомостям" двое знакомых участников переговоров.

— Российские компании научились убедительно оправдываться — Центробанк, следящий за качеством корпоративного управления в публичных российских компаниях, недавно провел исследование, насколько хорошо крупнейшие предприятия соблюдали принципы Кодекса корпоративного управления в 2017 г. Он изучил 75 компаний, акции которых включены в котировальные списки первого и второго уровней Московской биржи.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Козырная карта Центробанка — За пять лет Банк России отозвал лицензии более чем у 400 кредитных организаций. О том, какие финансовые учреждения на очереди и с чем сейчас борется банковский надзор, в интервью "РГ" рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова.

— Суд: Встать, робот идет — Роботы-стенографисты появятся во всех российских судах со следующего года. Нововведение порадует простых граждан — истцов, ответчиков, свидетелей. А вот некоторых представителей судейского сообщества оно озаботит

— ГАИ без площадки — Экзамен на водительские права в следующем году ожидает реформа. Документ об этом МВД направит в правительство. Ранее проект вызвал жаркие споры в профессиональном сообществе. Дело в том, что в нем предлагается объединить воедино сразу два экзамена

— Ниже инфляции — Столичное правительство утвердило новые ставки на жилищные услуги. Платить по ним москвичи начнут уже с первого января. Как отметили в мэрии, эти цены и ставки в городе не менялись на протяжении уже двух лет.

— Чем дальше, тем дешевле — С 15 декабря в Москве изменятся правила платной парковки. На самых загруженных улицах она подорожает с нынешних 200 до 380 рублей. Также сократится время бесплатной парковки, которое дается на оплату стоянки.

— Подальше от начальника — Через два года каждый пятый сотрудник в России будет работать в режиме удаленного доступа. Большинство современных профессий не требуют личного присутствия в офисе. По словам экспертов, это выгодно и работодателям, и сотрудникам.

— Дань добровольцам — Владимир Путин наградил добровольца года и обещал исполнить пять детских желаний. Также он рассказал, почему не стал общаться по телефону с президентом Украины и каков будет ответ Москвы на возможный выход США из ДРСМД.

— Что в тарелке — Правительство намерено в рамках национального проекта "Демография" внедрять систему мониторинга питания россиян и контроля качества продуктов. Об этом рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

— Проекты для Каракаса — Владимир Путин встретился в своей резиденции с главой Венесуэлы Николасом Мадуро. Путин выразил понимание той сложной ситуации, в которой оказалась Венесуэла. Последующий диалог проходил в закрытом режиме.

— Право на ружье — Минприроды предлагает ужесточить правила получения лицензии на охотничьи ружья, а также ввести обучение охотников. Об этом в Госдуме рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

— Оценка с минусом — Дмитрий Медведев раскритиковал работу Минобрнауки и Роскосмоса по выполнению федеральных целевых программ. Премьер потребовал повысить эффективность и отчитаться об этом до конца года.

— Каникулы для ипотеки — Заемщикам могут позволить временно не осуществлять выплаты по ипотеке в случае болезни или потери работы. С таким предложением выступил Банк России. При этом в ЦБ отметили, что банки не понесут потерь, поскольку опцион удлиняет срок ипотеки.

— Дайте жалобную цифру — Минстрой намерен утвердить проект стандарта "умных городов". При этом в решение городских вопросов начнут вовлекать горожан. Так, на цифровых платформах создадут кнопку "Ябеда", нажав которую можно пожаловаться на работу администрации.

— Право на репатриацию — В Госдуме готовится пакет законов по упрощению получения украинскими беженцами и эмигрантами российского гражданства. Депутаты отметили, что обновление миграционной политики — спасительная мера для политэмигрантов и беженцев с Украины.

— Не доедим, но вывезем — Аналитики РАНХиГС предложили поменять методику оценки продовольственной безопасности страны и расширять внутреннюю продовольственную помощь. Они подчеркнули, что при росте экспорта продуктов обеспеченность россиян едой снижается.

— Потакание опасно — Политика Украины в отношении России носит откровенно провокационный характер, считают в Совфеде. На пленарном заседании сенаторы приняли обращение к парламентам иностранных государств в связи с угрозой миру со стороны Украины.

— Дом для Алисы — Компания "Яндекс" представила в Москве свой первый смартфон. Главная фишка нового гаджета — встроенный голосовой помощник "Алиса", которому теперь доступно намного больше возможностей.

— Топилин обещал хорошую прибавку — Около миллиона сельских жителей получат с 2019 года дополнительную прибавку к пенсиям. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин. Он пояснил, что для этого не нужно обращаться в ПФР.

— Город мясоедов — Самой популярной у рестораторов улицей в столице стал Камергерский переулок. Здесь уже сложился целый гастрономический квартал — заведения общепита занимают 85% помещений уличной торговли, отмечают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

— Недострой вытянут страховщики — Страховые компании готовы финансировать достройку проблемных домов для дольщиков из собственных резервов, но для этого необходимы изменения в законодательстве. Процесс идет и сверху, и снизу: пока в Совете Федерации готовят поправки в закон 214-ФЗ, в Новосибирске ситуацию пытаются разрулить вручную.

— На пике роста — Российский рынок лизинга второй год подряд установил рекорд — за первые 9 месяцев текущего года объем бизнеса крупнейших лизинговых компаний вырос на 44,6%. Он составил 969,6 миллиарда рублей, став крупнейшим за всю новейшую историю.

— Добыча прошла мимо — Ландшафт киберугроз в текущем году заметно изменился. Одним из ключевых трендов в России стал значительный рост числа криптомайнеров. Они вытеснили даже программы-вымогатели — главную киберугрозу последних лет.

— Торговые ряды — Москва осталась лидером по прозрачности госзакупок. Седьмой год подряд столица возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок. На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан.

— Петр I летит к Королеву — Масштабная акция социологов ВЦИОМ и Общественной платы "Великие имена России" по присвоению 47 аэропортам страны звездных имен закончилась. В конкурсе приняли участие свыше 5,5 миллиона человек, 42 аэропорта обрели свои имена, по пяти аэропортам, поскольку случились споры, продолжатся консультации и поиск общественного согласия.

— Компьютер посадит — ФСИН апробировала компьютерную программу размещения заключенных по камерам СИЗО. Новая разработка позволит контролировать загруженность камер и распределять заключенных в соответствии с их личными характеристиками.

— Елка о двух концах — В российских регионах уже сегодня выращивают новогодние елки не менее пышные и стойкие, чем европейские. В продаже их будет все больше, заявил глава Рослесхоза в интервью "РГ". Он также предупредил о миллионных штрафах и тюрьме за самостоятельную вырубку елей.

— Наследницы смольного — В северной столице скоро появится военное учебное заведение для девочек. "По многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга в следующем году на острове Бычий откроется Пансион воспитанниц министерства обороны, который продолжит традиции первого женского учебного заведения — Смольного института благородных девиц.

— В хулиганстве не признались — Тверской райсуд столицы вчера рассмотрел ходатайство следствия о продлении еще на два месяца ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях. И оставил их в СИЗО.

— Годы под замком — Тюремное ведомство сможет разбивать экстремистские ячейки, переводя особо опасных лидеров таких групп в другие казенные дома. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы.

— Щит и луч — Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство подчеркнуло, что личный состав подразделений, использующих это оружие, прошел теоретическую и практическую переподготовку.

— Сбежал и заблудился — 61-летний охранник железнодорожного моста из города Муром неожиданно покинул свой пост, сел в машину и направился в сторону Москвы. С собой он прихватил автомат и два рожка патронов.

— Ружье на сдачу — Росгвардия сегодня контролируют 4 миллиона владельцев оружия, получивших разрешения на хранение и ношение оружия. Такие цифры прозвучали на расширенном заседании коллегии, где были подведены итоги служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии России.

— Какие ракеты несут угрозу — Начальник Генштаба рассказал военным атташе зарубежных стран о наращивании боевого потенциала российской армии. Он также еще раз изложил позицию РФ по важнейшим проблемам международной безопасности.

— Дресс-код для приговора — Председатель Совета судей России Виктор Момотов сообщил, что Совет судей разрабатывает типовые правила пребывания посетителей в судах. В настоящее время работа над этим документом ведется в комиссиях Совета судей.

— Насильники в детдоме — Главное следственное управление СК России завершило расследование скандального уголовного дела бывшего директора школы № 565 Кировского района Санкт-Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина, бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева. Статья — насильственные действия сексуального характера.

— Арестант заочно — Черемушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, просившего избрать в отношении Артема Хенкина, бывшего президента и председателя правления коммерческого банка меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Кто на новенького — В Гамбурге открывается трехдневный съезд Христианско-демократического союза. На нем 7 декабря делегаты изберут нового лидера партии, с поста которого уходит канцлер Германии Ангела Меркель.

— Вердикт по трафарету — Решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot ставит вопрос о целесообразности участия РФ в деятельности Совета Европы. Вердикт отказывает в передаче дела в Большую палату и требует оправдания осужденных с выплатой компенсаций.

— Митрополия вместо Церкви?— Устав, выданный после синода Константинопольской церкви, не предполагает создания автокефалии на Украине. Речь в нем, по сути, идет о полном подчинении местной церкви Константинополю в статусе "митрополии".

— "Дядя Сеттимо" вернется в тюрьму — На Сицилии в результате крупнейшей спецоперации местных правоохранительных органов задержаны 46 членов "Коза ностры", в том числе предполагаемый главарь этой легендарной преступной группировки Сеттимо Минео. Всем арестованным гангстерам предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия и в ряде других тяжких преступлений.

— Депутаты правопорядка — После протеста прокуратуры Орловские депутаты отказались от права беспрепятственно посещать организации с проверками. Надзорный орган выявил, что в области ограничивается право юридических лиц на невмешательство в их деятельность.

— Сдули пенку — После публикации в "РГ" правительство Орловской области решило ужесточить контроль за поставками продуктов в школы и больницы. В области уже приостановлена деятельность четырех предприятий, производивших некачественную продукцию.

— Город обрел хозяина — Муниципалитет Ярославля избрал нового главу города. Им ожидаемо стал Владимир Волков. До этого он исполнял обязанности мэра города. Волков является уроженцем подмосковных Люберец.

— Прижмут за обочины — Останавливаться на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области теперь разрешается только на специальных стоянках и ни в коем случае на обочинах. Водителей, пренебрегающих этим требованием, будут штрафовать на 1500 рублей, а собранные средства направят в дорожный фонд региона.

— Блохи закусали — Компенсацию за моральный вред и штраф выплатит управляющая компания Орска владельцу квартиры, в которой завелись блохи. Суд установил, что причиной тому послужила сырость в подвале дома.

ИЗВЕСТИЯ

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— Ждите ответа — В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва оставляет за собой право реагировать "соответствующим образом". Об этом президент Владимир Путин заявил по окончании церемонии "Доброволец России-2018". Комментируя обвинения в адрес РФ о невыполнении условий ДРСМД, глава государства отметил, что Вашингтон не представил никаких доказательств этого. Россия же, в свою очередь, выступает за продолжение действия двустороннего соглашения, подчеркнул он.

— Базовая комплектация — Варшава и Вашингтон ведут активные консультации по размещению американской военной базы на территории Польши. Наиболее вероятным пунктом ее дислокации сейчас является город Ожиш, который находится недалеко от Калининграда. Об этом "Известиям" сообщили информированные источники в польских дипломатических кругах. По их словам, военное присутствие США в непосредственной близости от российской границы "должно обеспечить защиту от внешних угроз не только Польши, но и стран Балтии". Подтвердили факт проведения переговоров и в польском МИДе.

— Зимний СИЗО открыт — Нынешний футбольный сезон для Александра Кокорина и Павла Мамаева можно считать завершенным. "Зенит" и "Краснодар" на следующей неделе уйдут на зимний перерыв. Выступления они возобновят в середине февраля. Согласно решению, которое принял Тверской суд Москвы в среду, Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу не раньше 8 февраля.

— Лежачий светофор — Министерство строительства и ЖКХ приступило к отбору технологий для внедрения в пилотных городах проекта "Умный город". Рабочая группа ведомства сегодня проанализирует более 100 проектов (материалы к заседанию есть у "Известий") и представит стандарт "смарт-сити". В их числе мобильные приложения для жителей и управляющих компаний, системы дистанционного сбора данных счетчиков, "умные" детские площадки и велодорожки, "лежачие светофоры", подземные мусорные баки и многое другое.

— Не без "надёги" — Государство продолжит поддерживать волонтерское движение в стране. Об этом президент Владимир Путин заявил на церемонии вручения премии "Доброволец России-2018" в рамках Международного форума добровольцев. По словам главы государства, программа грантов для волонтеров будет продлена не только на 2019-й, но и на последующие годы.

— Кредит доверия — На фоне затяжного экономического кризиса, в котором последние несколько лет пребывает Венесуэла, одной из главных тем переговоров Владимира Путина и Николаса Мадуро стало возможное предоставление Москвой очередного займа Каракасу. Впрочем, речь во время встречи в подмосковной резиденции "Ново-Огарево" шла не только о деньгах.

— Тюремные издержки — Россиянка Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, у нее могут возникнуть трудности с оплатой услуг адвокатов. Суммы исчисляются миллионами рублей, рассказал "Известиям" отец находящейся в американской тюрьме гражданки РФ. Валерий Бутин опасается того, что защита откажется работать с его дочерью. На фоне усиленного давления на россиянку со стороны тюремной администрации эта проблема стоит особенно остро.

— На особом счету — Стоимость госконтрактов может быть снижена. Для этого исполнители госзаказа со следующего года должны будут отчитываться о финансовых результатах отдельно по каждому тендеру на сумму от 100 млн рублей. О внедрении соответствующего положения "Известиям" рассказал замруководителя Казначейства Александр Демидов. Эксперты считают, что новая практика приведет к более прозрачному ценообразованию проектов, их стоимость может снизиться в разы. Негативные последствия такого регулирования — расходы на дополнительное бухгалтерское и юридическое сопровождение госконтрактов.

— Бремя — деньги — Налог на имущество организаций в Москве вырастет в 2019 году с 1,5 до 2%. Об этом "Известиям" рассказали в столичном департаменте экономической политики и развития. В ведомстве отметили: повышение произойдет в соответствии с федеральным законодательством. Ранее представители бизнеса обращались к мэру Сергею Собянину с просьбой сохранить ставку на уровне 1,5% из-за того, что с 1 января НДС вырастет до 20%.

— Бескрайние перспективы — Социально-экономическое развитие Крайнего Севера и дальнейшее освоение Заполярья — эти вопросы обсуждают на VIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее". Он открылся в Санкт-Петербурге. В мероприятиях принимают участие более 2 тыс. представителей 40 российских регионов и 20 зарубежных стран. Сейчас готовится законопроект "О развитии Арктической зоны РФ", который должен учесть интересы всех групп населения Крайнего Севера.

— Налоговая яма — В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области самый высокий уровень налоговой нагрузки за владение транспортным средством, следует из исследования агентства Finexpertiza. В среднем по итогам 2017 года за каждый автомобиль жители этих регионов платили по 5580, 5392 и 4696 рублей соответственно. Наиболее низкие показатели в Кабардино-Балкарии, Тюменской области и Ингушетии (829, 726 и 532 рубля). При этом уровень фискальной нагрузки за автомобили в регионах не отражается на качестве дорог в них, хотя вся прибыль от сбора должна направляться на ремонт трасс.

— Космические платы — Российская микроэлектронная промышленность готова покрыть потребности страны в космической электронике на 95% — об этом "Известиям" рассказал генеральный директор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников. Для выхода на новый уровень в Зеленограде было решено построить фабрику по производству микросхем. Ближайшая топология, которая будет осваиваться на ней, — 28 нм.

— Электростанция в кармане — Российские ученые создали прототип чрезвычайно эффективного портативного генератора энергии, основанного на электрохимической реакции. По сравнению с аккумуляторной батареей, электрохимический генератор, вырабатывающий энергию из органического топлива (например, природного газа), обладает в десятки раз меньшим удельным весом и способен работать практически в любых климатических условиях.

— Подпитка на лету — Российская компания предложила метод зарядки беспилотных летательных аппаратов на основе преобразования энергии лазерного луча в электрическую. Основные компоненты системы — источник излучения, приемник-преобразователь и система наведения. Технология обеспечивает возможность непрерывной дистанционной зарядки дрона на расстоянии до полутора километров. Однако в дождь, снег и сильный туман луч рассеивается и слабнет и до приемника на дроне может не дойти.

РБК daily

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— ЦБ вооружает льготами — "Оборонные" банки получат от ЦБ право в отдельных случаях не считать сомнительными кредиты, выданные испытывающим финансовые трудности получателям гособоронзаказа. При кредитовании оборонки банки смогут сэкономить на резервах.

— Европа вынимает доллары — Еврокомиссия представила "дорожную карту" по расширению международной роли евро в торговле и финансовых потоках. РБК разбирался, как Европа собирается это делать и каковы перспективы.

— Кандидатов посадят за парты — "Единая Россия" откроет Высшую партийную школу, где будут обучать навыкам публичной политики, политтехнологиям и организационной работе. Одна из главных задач — подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году.

— Факторы риска на выбор — Результаты выборов в Хакасии и ситуация вокруг кампании в Приморье выявили ряд рисков для власти — от роста "элитной вольницы" до востребованности неизвестных кандидатов, утверждается в докладе фонда "Петербургская политика".

— Киев ставит крест — Президент Украины сообщил, что объединительный собор трех украинских православных церквей пройдет 15 декабря в Софийском соборе в Киеве. Представители УПЦ Московского патриархата заявляют, что их принуждают участвовать в соборе.

— Родственников разводят по углам — Депутаты от "Единой России" Оксана Пушкина и Ирина Роднина разрабатывают законопроект об основах системы профилактики семейно-бытового насилия в России. Среди его ключевых новаций — защитные предписания в отношении жертв насилия.

— Нефтяные сверхдоходы вылились в $67 млрд — По итогам 2018 года Минфин закупит в резервы валюты на 4,2 трлн руб. Чиновники и аналитики расходятся во мнении, стоит ли менять бюджетное правило в нынешних условиях.

— Прозрачность по госзаказу — Росалкогольрегулирование, Минэнерго и Росавтодор проводят госзакупки с самой низкой прозрачностью, посчитали эксперты. Всего же государство потеряло за год более 86 млрд руб. из-за неконкурентных госзакупок.

— Сбербанк вышел на воздух — Сбербанк станет агентом Минприроды по привлечению инвестиций в проект "Чистый воздух" стоимостью 480 млрд руб. По оценкам банка, через него этот проект может быть профинансирован на сумму около 200 млрд руб.

— "Россия 1" остается на волне — "Россия 1" по итогам года вновь претендует на лидерство по аудитории среди крупнейших вещателей. Но общий интерес к ТВ снижается, что ведет и к сокращению рекламных возможностей для каналов.

— "Алису" замкнули в телефон — Интернет-компания "Яндекс" представила свой первый смартфон. Продажи устройства будут минимальными, но "Яндекс" и не собирается становиться полноценным производителем телефонов.

— "Рынка не существует, есть только люди" — Автор бестселлеров по маркетингу Джозеф Пайн рассказал, как компании превращают продажу товаров в шоу, предрек закат массового производства и объяснил, почему потребители превратятся в акционеров любимых брендов.